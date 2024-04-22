НАПИ назвало стоимость владения Geely Coolray в России за 5 лет

Стоимость владения китайским кроссовером Geely Coolray в России за пять лет составит примерно 1,87 млн рублей. По подсчетам маркетингового агентства НАПИ, в эту сумму войдут расходы, связанные с его эксплуатацией и содержанием, и потери автомобиля в цене за указанный период.

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Так, аналитики подсчитали, что стоимость владения «Кулреем» в комплектации Flagship Sport за 1 пройденный километр на нем составляет 24,97 рубля, а в месяц в итоге «набежит» сумма около 31,2 тыс. рублей. За год она же составит 374,6 тыс. рублей, а за пять лет – 1,87 млн рублей.

В ходе расчетов авторы исследования учитывали владение автомобилем в Москве при среднегодовом пробеге в 15 тыс. километров. В общую стоимость владения входят расходы на страховку (ОСАГО и каско), покупку резины и ее замена, топливо при среднем расходе, заявленном производителем, техническое обслуживание, текущий ремонт, а также оплата всевозможных сборов и транспортного налога.

Напомним, кроссовер Geely Coolray сегодня продается в России сразу в трех версиях: рестайлинговой стоимостью от 2 609 990 рублей, дорестайлинговой стоимостью от 2 344 990 рублей и дорестайлинговой под брендом BelGee с названием X50, которая сегодня стоит дешевле всего — минимум 2 290 990 рублей.