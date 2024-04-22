Энтузиаст решил создать Pegassi Infernus из GTA в реальной жизни

Управление виртуальными версиями реальных суперкаров в видеоиграх — это увлекательно, но что, если бы можно было сделать наоборот? Существуют потрясающие автомобили, созданные исключительно для игр, которые было бы здорово испытать в реальном мире.

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Одни ребята решили воплотить эту идею в жизнь и создали Halo Warthogs из настоящих металлов. Однако на этом их эксперименты не закончились. Их следующей работой стал дрифт-кар Pegassi Infernus, который отсылает нас к очень популярному суперкару в серии игр Grand Theft Auto.

Роберт Белл, владелец адреналиновой фабрики RB в Канзас-Сити, приступил к работе над проектом, начав с создания трубчатого шасси с нуля, чтобы продемонстрировать своё мастерство. В первую очередь, ему потребуется оболочка, которую можно было бы установить поверх кастомного шасси.

«Однажды, просматривая Craigslist, я действительно нашел кузов Lamborghini Murcielago», — объясняет Белл. «Ещё в самом начале я понял, что не хочу создавать точную реплику Lamborgini, но решил сделать его более похожим на Infernus из видеоигры».

Дизайнеры Rockstar также вдохновлялись Murcielago. Белл начал с дизайна автомобиля из игры и затем значительно усовершенствовал дизайн. Работа со стекловолокном, по его словам, была самой сложной частью проекта наряду с достижением симметрии.

Работы по проекту стартовали в апреле 2022 года. Сейчас это функционирующий автомобиль, способный перемещаться своим ходом и даже допущенный к использованию на дорогах, что является непростой задачей. Хотя Белл действительно ездит на нём по дорогам, основное предназначение машины — дрифт. Конструкция шасси только подтверждает это.

3,5-литровый V6 Nissan VQ35DE установлен поперечно, как и в оригинальном Maxima, у которого он заимствован. Сейчас мотор располагается позади водителя и передаёт мощность на задние колёса через шестиступенчатую механическую коробку передач, которая изначально предназначалась для переднеприводных автомобилей.

К сожалению, качество металлических деталей в автомобиле оставляет желать лучшего. Хотя стоит отметить, что конструкция подвески выглядит довольно профессионально. Выхлопная система расположена высоко сзади и состоит из пяти труб, установленных в виде перекрестия.

Проект пока не готов, но рендеры выглядят многообещающе.