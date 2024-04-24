Опубликованы свежие цены на автомобили JAC

Опубликованы свежие прайс-листы на модельную линейку производителя из Поднебесной. Выяснилось, что «свежие» автомобили стоят больше прошлогодних на 1,8–5,3% или на 50 000–150 000 рублей.

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С новыми ценами на автомобили JAC ознакомились «Автоновости дня». В ходе регулярного мониторинга выяснилось, что прошлогодние автомобили дешевле таких же 2024 года выпуска на 50 000–150 000 рублей.

В частности, стоимость кроссовера JAC JS3 2024 года производства оказалась выше на 50 000–50 900 рублей или на 2,6–3%. По модели JAC JS6 разница составляет 50 000 рублей или 1,8–1,9%. Сейчас в продаже есть как экземпляры 2023 года, так и абсолютно новые – 2024 года производства.

Лифтбэк JAC J7 стал дороже на 101 000 рублей или на 4,8–5%. Также модель обзавелась новой комплектацией Tech стоимостью 2 250 000 рублей. У пикапов JAC T8 и T8 Pro 2024 года производства стоимость выросла на максимальные 150 000 рублей или на 4,9–5,3%.

Ранее, напомним, стало известно, что россияне выстроились в очередь за кроссоверами «Москвич 3». На фоне снижения стоимости модели продавцы зафиксировали многократный рост интереса со стороны покупателей.