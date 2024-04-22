Простая диагностика: как вычислить «убитый» мотор у машины с пробегом

При покупке машины с пробегом особое внимание нужно уделить осмотру силового агрегата, потому что есть ряд признаков, по которым можно определить – рассматривать этот вариант для покупки или отказаться. Эксперты издания «Тарантас ньюс» объяснили, на что конкретно обратить внимание в моторном отсеке.

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Посторонние шумы в двигателе

Во-первых, нужно попросить продавца завести автомобиль, чтобы послушать звучание мотора, а холодный запуск может на многое указать. Например, если будут щелчки и скрежет, значит есть проблема в бендиксе (обгонной муфте). Тихий запуск, сопровождающийся лязгающим звуком, как скрежет по металлу, указывает на износ подшипников роликов привода газораспределительного механизма. Это серьезная проблема, потому что неисправные подшипники могут спровоцировать заедание механизма и обрыв ремня. В итоге все обернется деформацией клапанов и дорогостоящим ремонтом.

Цокающие и стучащие звуки, как удары маленьких молоточков внутри двигателя, свидетельствуют об износе компенсаторов зазора клапанов. Также посторонние звуки могут указать на растяжение цепи ГРМ – в итоге может произойти сбой в работе клапанного механизма.

Протечка масла

Во-вторых, нужно посмотреть моторный отсек на предмет подтеков масла.

«Идеально чистый моторный отсек на старом автомобиле должен насторожить покупателя, так как это может свидетельствовать о попытке продавца скрыть течи масла. По обилию и местоположению подтеков можно судить о состоянии мотора и трансмиссии. Если под автомобилем на асфальте видны капли черной жидкости, лучше отказаться от покупки, кроме случаев, если покупка авто изначально планируется на запчасти», — уточняют эксперты.

Иногда незначительные подтеки масла возникают из-за износа многочисленных прокладок или сальников, особенно в районе ГРМ, головки блока цилиндров, масляного фильтра, коленчатого вала и других узлов. Из-за течи масла на трубки системы охлаждения они могут размягчиться и расслоиться, возникнет риск прорыва горячего антифриза. При попадании масла в привод ГРМ на ремне возникнут трещины, и он потеряет свою прочность.

Течь может указать на неисправность системы выравнивания давления картерных газов. При заедании клапана создается избыточное давление внутри блока цилиндров, это провоцирует выдавливание масла через сальники.

Чип-тюнинг мотора

В-третьих, нужно определить был ли чип-тюнинг мотора, если двигатель не мыли и нет подтеков масла, нужно уточнить у продавца – была ли сделана перепрошивка электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Ответ на этот вопрос даст понимание обо всех манипуляциях, связанных с чип-тюнингом. С целью увеличения мощности двигателя удаляют каталитический нейтрализатор и устанавливают программу на Евро-2. В итоге мотор выделяет больше сажи, и это провоцирует образование сажевых и серных отложений на клапанах и поршнях. Загрязнения внутри двигатели остаются даже после изменения программы.

Налет под крышкой

В-четвертых, нужно при заглушенном моторе снять крышку маслозаливной горловины и посмотреть внутрь. Наличие черных сгустков укажет на загрязнение двигателя сажевыми отложениями, а это значит, что такие же осадки будут и на всех внутренних поверхностях агрегата. Такой черный налет свидетельствует о неисправности системы впрыска или проблемах с зажиганием. От покупки такой машины лучше отказаться.

Индикаторы на приборной панели

В-пятых, если после запуска двигателя все индикаторы на панели приборов погасли, но горит желтый сигнальный индикатор с надписью «Check engine», это значит, что есть проблема в одной из систем двигателя. Причем это могут быть ошибки в управлении зажигания или питания или неполадки в системе выпуска отработавших газов. «Check engine» дословно переводится – проверьте двигатель, иногда проблема кроется в пропусках зажигания, неисправности катушки зажигания, засорении топливного фильтра, увеличении нагрузки на топливный насос, загрязнении форсунок. Точную причину можно установить во время диагностики специалистом на станции технического обслуживания.