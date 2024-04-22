Китай прогнозирует снижение ценников на электрокары

Власти Китая предвещают рост напряжённости на рынке производителей электромобилей и гибридов с функцией подзарядки, причиной чему станет избыток предложений на фоне ряда других сложностей, как указывается в последнем заявлении регулятора, пишет 32CARS.RU.

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Сообщение от Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) выделяет, что текущий год обещает ввод в эксплуатацию свыше 110 новых моделей автомобилей на альтернативной энергии из планируемых 150 новинок. Это неминуемо приведет к усилению борьбы за рынок. По прогнозам NDRC, запрос на транспортные средства нового поколения, включая электромобили и подключаемые гибриды, увеличится на 2,1 миллиона единиц в текущем году. Тем временем, лидирующие игроки в сегменте NEV, включая BYD, Aito и Li Auto, нацелены на расширение объемов поставок до 2,3 миллиона единиц к 2024 году, что может привести к избытку товара на рынке.

Сокращение затрат на аккумуляторы и преимущества увеличения масштабов производства станут ключевыми драйверами падения цен на электромобили в этом году, особенно в Шэньчжэне, где активно внедряются электромобили, предвидится снижение цен на 5-10%. Как указывает NDRC, в апреле BYD и Denza снизили цены на пять своих моделей на 7,15–9,7% в сравнении с началом года. Li Auto также присоединилась к тренду на снижение цен, следуя шагам Tesla и BYD, отмечает Reuters.