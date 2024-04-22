Редчайший Toyota Mega Cruiser из Японии выставили на аукцион

Toyota Mega Cruiser выделяется своей уникальной ролью как в истории автомобилестроения, так и в киноиндустрии, регулярно появляясь в фильмах о Годзилле, выпущенных в Японии за последние тридцать лет. Изначально созданный для нужд Сил самообороны Японии как транспорт с высокой мобильностью, Mega Cruiser заработал репутацию автомобильного «Кайдзю», способного беспрепятственно двигаться по любой местности. Его дебют в качестве концепта состоялся на Токийском автосалоне в 1993 году, и в то время его часто сопоставляли с Hummer от AM General, несмотря на то, что японский автомобиль представлял собой скорее эволюцию, а не прямую копию, пишет SPEEDME.RU.

© Wikimedia Commons

Оснащение Mega Cruiser включает в себя портальные мосты, обеспечивающие клиренс более 16,5 дюймов, что превосходит аналогичный параметр у Hummer, три блокируемых дифференциала, 37-дюймовые шины, вентилируемые дисковые тормоза и уникальную гидравлическую систему управления задними колесами, позволяющую выполнить разворот на ограниченном пространстве шириной в 5,5 метра.

Приводит в движение Mega Cruiser дизельный двигатель объемом 4,1 литра мощностью 153 л.с., сочетающийся с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Время показало, что подобные технические характеристики неизбежно сказались на цене автомобиля.

Новый Mega Cruiser стоил столько же, сколько и Toyota Century, и был на 25% дороже, чем Hummer. На данный момент автомобиль представлен на аукционе Bring a Trailer, и ожидать его низкой цены не приходится — последняя продажа завершилась с ценником в 167 500 долларов США.