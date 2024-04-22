Tesla Cybertruck обогнал по популярности Hummer EV в несколько раз

Без раскрытия отдельных продаж по моделям, Tesla традиционно оставляла аналитиков и индустрию в неуверенности относительно объемов продаж. Однако ситуация изменилась после объявления компанией о отзыве всех выпущенных на момент Cybertruck, раскрывая, что с декабря прошлого года по 4 апреля текущего года было доставлено клиентам 3 878 единиц этой модели. Этот объем продаж может показаться малым на фоне общего объема продаж грузовиков на американском рынке, но он значительно превышает результаты конкурентов Tesla. Несмотря на то что производство Cybertruck началось только в ноябре, Tesla уже опередила годовые продажи Hummer EV, который был продан в количестве 3 260 штук, пишет SPEEDME.RU.

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Cybertruck, несмотря на его противоречивый дизайн, качество и ряд других проблем, уже конкурирует с устоявшимися моделями, такими как Rivian R1T, проданный в количестве 2 399 единиц за первые три месяца этого года. Продажи Rivian достигают 3 562 штук, учитывая декабрь 2023 года, но всё равно уступают Tesla. Тем не менее, Tesla проигрывает Ford F-150 Lightning в сегменте электрических пикапов. Ford заявил о продаже 7 743 Lightning в первом квартале этого года, что на 80,4% больше по сравнению с прошлым годом — цифра, к которой Tesla еще предстоит приблизиться.

При сохранении текущих темпов продаж, Tesla может рассчитывать на продажу около 15 500 пикапов к концу года. Тем не менее, недавно объявленный отзыв может повлиять на темпы доставки. Проблема связана с неисправной педалью акселератора, которая может отсоединяться и оставаться в нажатом состоянии, что увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.