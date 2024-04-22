Россияне по-прежнему не доверяют китайским машинам

Опрос показал, что в рейтинге граждан европейские, японские и корейские автомобили по-прежнему находятся выше продукции из Поднебесной. Многократный рост продаж «китайцев» пока слабо сказался на их восприятии.

С результатами исследования холдинга «Ромир» ознакомилось издание «Новый день». Опрос среди россиян показал, что знание китайских автомобильных марок и отношение к ним сильно уступает показателям привычных автомобильных брендов. Это создаёт барьеры для дальнейшего роста продаж китайской техники.

Выяснилось, в частности, что россияне плохо различают между собой «китайцев»: пока они для граждан – серая масса. Потенциальные покупатели даже не понимают, какая марка «народная», а какая – премиальная. Специалисты связывают такое восприятие с отсутствием длительного опыта эксплуатации. 39% опрошенных признались, что именно это обстоятельство отпугивает их от покупки.

Ещё 27% не уверены в долгосрочной работе официальных дилеров «китайцев» в России. 26% сомневаются в качестве изготовления кузова и защитных свойствах лакокрасочного покрытия. Каждый четвёртый (25%) опасается низкой ликвидности машин из Поднебесной.

Исследование проводилось методом опроса граждан различного пола и возраста в разных федеральных округах и типах населённых пунктов с населением свыше 100 тыс. жителей. Всего в январе–феврале 2024 года было взято 1 600 интервью.

Ранее, напомним, выяснилось, что средняя стоимость китайских машин перевалила за 3 млн рублей. Цены год к году подросли на 9,3%.