Кроссовер Toyota Fortuner стал мощнее экономичней

Toyota ввела на рынок Южной Африки модель SW4, оборудованную технологией мягкого гибрида. Эта технология, аналогичная системе MHEV, используемой в гибридной версии пикапа Hilux, доступного в Европе и Океании, предлагает улучшения в эффективности потребления топлива, ускорении, мощности и общей производительности, пишет SPEEDME.RU.

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Технология мягкого гибрида Toyota включает в себя 48-вольтовый стартер-генератор мощностью 16 л.с., связанный с коленвалом 2,8-литрового турбодизеля через прочный ремень с двойным рычажным механизмом натяжения. В системе также используется легкая литий-ионная батарея весом 7,6 кг для хранения энергии, генерируемой при торможении.

Стартер-генератор способствует повышению тяги при резком ускорении или старте, уменьшая при этом экологический ущерб за счет сокращения нагрузки на дизельный двигатель. Эта система также снабжает электричеством бортовые системы авто, когда основной двигатель не работает, например, при активации функции автоматического отключения двигателя на остановках или в пробках.

Хотя мягкий гибрид не достигает уровня эффективности полных или плагин-гибридных систем, он предлагает простой путь к электрификации транспортного средства, уменьшая расход топлива на 5% и снижая шум, вибрацию и жесткость. Мощность двигателя SW4 MHEV остается неизменной — 204 л.с., а автомобиль оснащен 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. В Южной Африке модель известна как Fortuner, и ожидается, что скоро она появится на рынке Бразилии вместе с гибридной версией Hilux.