Водители в Москве начали чаще превышать скорость

По данным департамента транспорта, с начала 2024 года количество штрафов за это нарушение, выписанных при помощи комплексов автоматической фиксации, увеличилось на 26% по сравнению с 2023-им. Тем временем в ведомстве предостерегли, что увеличение скорости даже на 1% увеличивает риск смертельной аварии на 4%.

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«Видим, что с приходом весны водители стали чаще превышать допустимую скорость. Нарушения фиксируют 2,6 тысячи автоматических камер фотовидеофиксации ЦОДД. Просим внимательно соблюдать скоростной режим, так как от этого могут зависеть жизни всех участников движения и, в первую очередь, ваши собственные», — отметил глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

В ведомстве также пояснили, что автомобилисты могут не замечать разницы между движением на скорости 50 км/ч и 65 км/ч, однако в случае аварии риск для пешехода увеличивается в 4,5 раза. При боковом столкновении на этой скорости вероятность гибели пассажиров в машине достигает 85%.

Ранее стало известно, что более 70 тысяч водителей получили штрафы за непристёгнутый ремень в 2024. В период с января по март 2024 года на территории Московской области было выписано 71,4 тысячи штрафов за езду с без ремня безопасности. Как пояснили в подмосковном министерстве транспорта, во всех случаях нарушения были замечены дорожными камерами.

Тем временем свыше половины всех дорожных камер в России могут отключить. Это станет возможным благодаря введению новых требований к фотовидеофиксации нарушений ПДД. По оценке экспертов, с 1 сентября 2024 года перестанут соответствовать требованиям от 50 до 70% эксплуатируемых устройств.