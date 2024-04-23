Как простыми способами сделать автомобиль тише

Современные машины стали настолько такими тихими, что нас раздражают даже вполне обыденные звуки: шум ветра, цокот шипов, скрип тормозов… Поэтому многим хочется, чтобы внутри было максимально тихо! На самом деле, есть несколько простейших рецептов, как этого добиться.

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В холодное время года, пожалуй, самый заметный источник шума — это шипованные шины. В больших городах (и даже определённых регионах) от «шиповок» можно запросто отказаться, выбрав фрикционную модель. Но на большей части России придётся смириться со звонким цоканьем шипов...

Правда, не все автомобилисты обращали внимание на наклейки, которые встречаются на многих автомобильных покрышках. На этих стикерах указывается один из трех классов: «1-й класс: тихая шина», «2-й класс: умеренно шумная шина» и «3-й класс: шумная шина».

Более того, возле картинки есть надпись: это уровень шума, указанный по логарифмической шкале — в децибелах. Притом словосочетание «логарифмическая шкала» очень важно! Разница в 3 децибела означает, что одна шина вдвое громче другой! Так что будьте бдительны, подбирая подходящие покрышки.

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Другой важный для ценителей тишины пункт — «бесшумные» тормозные колодки. Такие действительно есть: у них жестче стальная основа, фрикционная накладка имеет специальный состав, плюс есть многослойные противоскрипные пластины. Всё это делает торможение бесшумным.

Этого мало? В продаже имеются готовые комплекты для шумоизоляции распространенных моделей автомобилей — такой набор стоит от 10 до 30 тысяч рублей. Но разбирать салон придётся самому. Или для этой задачи понадобится помощь мастера, что сразу увеличит бюджет примерно вдвое.

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Также сделать поездку комфортнее поможет установка подкрылков. Если на автомобиле их вообще нет, то можно применить так называемые «жидкие подкрылки» — это специальная мастика, не передающая звук. Но перед этим важно тщательно обработать поверхность, куда будет наноситься состав.

Кроме того, вместо жёстких пластиковых локеров предлагаются специальные «шумогасящие» аналоги — с мягким наружным слоем для максимального шумоподавления. Хотя лучше всего будет поставить мягкие (так называемые «фетровые») накладки, выполненные из иглопробивного нетканого материала.

А закрывают список многоконтурные уплотнители, что ставятся взамен штатных (но только если родные успели потерять форму): дверь будет закрываться хуже, но тишины станет больше. Также полезным будет внедрить Z-образный уплотнитель, который ликвидирует «голосистую» щель между передними крылом и дверью.

Наконец, если возникнет острое желание «утихомирить» откровенно немолодой автомобиль, где поселилась целая колония интерьерных сверчков, то стоит запастись специальными мягкими полосками — они сейчас продаются на многих маркетплейсах. Их придётся вставить абсолютно во все видимые щели.