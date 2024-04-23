Страховщики назвали китайские авто наиболее частыми участниками ДТП

Если сравнивать бренды и страны производителей машин, то наиболее рискованными стали китайские автомобили. Именно они в прошлом году чаще всего попадали в аварии. Это следует из статистики аварийности застрахованных по каско машин в компании "Согласие" за 2023 год.

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Среди европейских, корейских, японских, российских и китайских марок легковых автомобилей авто из Поднебесной чаще всего попадали в ДТП. Впрочем, это легко объяснимо. Количество китайских марок и моделей на рынке выросло, захватив буквально треть рынка среди новых машин.

В то же время снизилось количество иномарок из других стран. А какие машины в первую очередь страхуют их владельцы по каско? Правильно, новые. Очевидно, что выросло количество страховок китайских авто. Отсюда и рост зафиксированных аварий с ними. Чем больше машин - тем больше ДТП.

Частота дорожных происшествий с автомобилями китайских марок составляет более 10%, что является наиболее высоким показателем относительно других. При этом самые аварийные модели - Changan UNI-T, Omoda C5 и Changan Uni-K, свидетельствуют данные статистики. На втором месте корейский автопром (более 7%), в авариях чаще всего фигурируют Genesis GV70, Hyundai Elantra, Kia Cerato.

На третьем - японские машины (антилидеры - Toyota Hilux, Mitsubishi Eclipse Cross и Mazda CX-9). Затем следуют европейские и российские марки: верхние строчки рейтинга аварийных моделей у "европейцев" занимают BMW 3-Series, Mercedes-Benz GL и BMW 4-Series, а у российских - Москвич 3, Lada Vesta и Lada Xray.

Эксперты связывают высокий уровень аварийности китайских авто и самые низкие показатели частоты участия в ДТП российских марок с текущими особенностями российского авторынка.

"Автопарк китайских легковых транспортных средств сейчас самый новый в России, и автопроизводители из Китая продолжают наращивать объем продаж. Многие транспортные средства приобретаются в кредит и подавляющее большинство этих автомобилей застрахованы по каско, что и обуславливает высокую частоту заявляемых страховщику убытков от водителей этих автомобилей, так как застрахованных по каско машин китайских марок в принципе сейчас больше всего. Тогда как доля оформлений полисов каско на автомобили других марок ниже, соответственно от владельцев этих транспортных средств мы реже фиксируем обращения. Таким образом, статистика аварийности компании сформировалась под влиянием этих факторов", - прокомментировал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Павел Нефедов.

Ранее эксперты отмечали, что доля застрахованных в компании по каско новых китайских транспортных средств по итогам 2023 года в сравнении с предыдущим годом увеличилась почти в 2,5 раза.