Страховщики рассказали, как россияне выбирают автомобили

Большинство россиян при выборе автомобиля ориентируются на отзывы в сети интернет и рекомендации друзей. А финальный выбор делают на основе трех параметров: стоимости, марки и класса машины. Это выяснили специалисты СК "Росгосстрах" и банка "Открытие" в ходе опроса.

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Интересно, что многие респонденты отдают предпочтения нейтральным цветам автомобиля - серому, серебристому и белому.

И только 48% опрошенных предпочитают самостоятельно изучать технические характеристики и выбирать машину, основываясь на личном мнении. Чаще всего респонденты покупают машину, принимая во внимание отзывы друзей и знакомых, а также комментарии других автомобилистов в интернете - так поступают 52% респондентов.

Ключевыми факторами при выборе автомобиля для россиян оказались стоимость (44%), марка или страна-производитель (37%), а также класс и характеристики авто (27%). В топ-10 важнейших параметров также вошли мощность двигателя (26%), привод (20%), коробка передач (18%;). Кроме того объем двигателя (15%), цвет автомобиля (12%), безопасность (8%), а также наличие дополнительных опций (7%).

"Годом ранее автолюбители также назвали цену главным критерием при выборе новой машины и техническое состояние - при покупке авто с пробегом, - говорят эксперты. - Сегодня для молодых автовладельцев до 30 лет внешний вид, удобство и комплектация нового автомобиля важнее экономии топлива, а старшее поколение чаще других обращает внимание на потребление горючего и класс автомобиля. Водители-мужчины среди прочих факторов чаще делают свой выбор, основываясь на надёжности автомобиля, а автоледи - на типе коробки передач".

Интересно, что большинство россиян предпочитают покупать автомобили нейтральных цветов: серого (21%), серебристого (21%) и белого (15%). В топ-5 популярных цветов также вошли черный (12%) и синий (8%).

На покупку имеющейся сейчас машины 36% респондентов потратили до 1 млн рублей, 31% - от 1 млн до 2,5 млн рублей. Еще четверть (25%) опрошенных приобрели машину за 2,5-5 млн рублей, а 8% - более чем за 5 млн рублей.

На содержание автомобиля, включая страховку, техобслуживание, мелкий ремонт и топливо, 45% опрошенных тратят ежемесячно до 10 тысяч рублей, 31% - сумму в 10-30 тысяч рублей, а 20% - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Еще 5% респондентов вкладывают более 100 тысяч рублей в месяц в свой автомобиль.

При этом у 58% россиян оформлен лишь полис ОСАГО. Еще 32% оформили каско при покупке автомобиля, а 10% - через некоторое время после приобретения машины. Более трети (38%) опрошенных заплатили за каско в год до 50 тысяч рублей, 51% - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а еще 11% - свыше 100 тысяч рублей.

Часть респондентов также оформляют страховку дополнительного оборудования автомобиля. Чаще всего они страхуют противоугонную систему (21%), элементы декора салона, например, чехлы и обивку (16%) и внешние элементы кузова, например, обвесы (12%). Еще по 10% опрошенных застраховали диски и акустическую систему автомобиля.