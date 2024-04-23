Стоимость машиноместа в элитных новостройках Москвы перевалила за 20 млн рублей

В Москве стоимость машино-места в элитных новостройках Москвы составляет более 20 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных брокеров.

«Столичные застройщики увеличивают парковочный коэффициент в новых ЖК бизнес-класса и сегмента выше. Спрос такой, что брокеры открывают листы ожидания. А стоимость места для авто в элитных новостройках уже перевалила за 20 млн рублей», — сообщает «Коммерсантъ».

По словам директора департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлии Ивановой, клиенты элитного жилья покупают сразу и квартиру, и парковочное место. Средняя стоимость машино-места — 17 млн рублей. При этом за ними очередь. Клиенты интересуются и покупают не одно-два машино-места, а иногда больше.

До этого стало известно, что с 22 февраля 2024 года в зону платной уличной парковки в Москве вошел 31 участок улиц. Новые участки заработали в районах Головинский, Сокол, Хорошевский, Беговой, Марьина Роща, Новогиреево, Перово, Преображенское, Крылатское, Северное Чертаново и Савеловский. Тарифы варьируются от 40 до 450 руб. в час. Для резидентов парковка остается бесплатной.

Кроме того, в Москве с 15 октября 2023 года подорожала эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения.

Так, эвакуация легкового автомобиля с двигателем мощностью до 80 л. с. подорожала с 4,74 тыс. до 5,92 тыс. рублей, на 24,8%. Стоимость эвакуации машины мощностью 80–250 л. с. подорожала с 7,54 тыс. до 9,45 тыс. рублей (+25,3%).