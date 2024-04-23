Стало известно, сколько автомобилей купили россияне за неделю

Продажи новых автомобилей в России за прошедшую неделю с 15 по 21 апреля составили 34,9 тыс. единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

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Подавляющее большинство из них — легковые машины. На этот сегмент пришлось 30 тыс. единиц или 86%. По сравнению с предыдущей неделей продажи легковых автомобилей в России выросли на 4%.

Продажи грузовиков и автобусов на неделе с 15 по 21 апреля сократились на 6% — за семь дней в России реализовано 459 автобусов. Продажи грузовиков снизились на 11%, до 2,4 тыс. единиц. Аналогично упали и продажи легких коммерческих автомобилей — на 11%, до 2 тыс. машин. В целом на рынке новых автомобилей в этот период наблюдался рост на 2%, который произошел за счет более высокого спроса на легковой транспорт.