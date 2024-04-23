Количество ДТП в России продолжает снижаться

По итогам I квартала 2024 года было зафиксировано на 4% меньше инцидентов и на 2,2% – погибших. Это следует из официальных данных, опубликованных ГИБДД. В прошлом году ситуация напротив ухудшалась.

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Со статистикой аварийности ознакомилась газета «Коммерсантъ». По данным источника, по итогам первых трёх месяцев 2024 года число ДТП с пострадавшими стало меньше на 4,4% (23,4 тыс.), число погибших упало на 2,2% (2,6 тыс. человек), а раненых – на 4,4% (30 тыс.). Лидерами по улучшению ситуации стали Брянская область, Ингушетия, Чукотка, Тыва, Чечня, Смоленская область и Адыгея.

Отмечены, впрочем, и негативные моменты. В частности, на 4,5% выросло число ДТП с участием детей, в том числе на 61% – с участием детей за рулём мотоциклов, мопедов и «других механических транспортных средств». Число опрокидываний стало выше на 14%, а наездов на стоящие транспортные средства – на 11,8%. Зафиксирован также рост числа аварий с недостатками содержания: на 25% – на федеральных и на 2,5% – на региональных. В Сибирском, Южном, Дальневосточном федеральных округах общее число ДТП продолжает увеличиваться.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов склонен считать снижение числа ДТП статистической погрешностью. Он также отметил, что старые и небезопасные транспортные средства выпадают из эксплуатации, а автомобилисты теперь ездят максимально аккуратно. Главной проблемой остаются дороги, которые нужно строить и реконструировать.

«Все межрегиональные загородные трассы должны быть минимум четырёхполосные, с отбойником и освещением». Росавтодор на днях отчитался о планах сделать четырёхполосными в этом году 376 км участков, в том числе на М-2, А-108, Р-23 и других трассах», – конкретизировал эксперт.

Ранее, напомним, стало известно, что такси и каршеринг стали виновниками трети ДТП в Москве. Страховщики назвали самые аварийные трассы в регионе.