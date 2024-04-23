За сколько сегодня можно купить коллекционные советские автомобили

В прошлом веке, до 1970-х годов, автомобильная промышленность нашей страны была сконцентрирована на создании машин исключительно для государственных нужд. Это привело к тому, что многие автомобили того времени, сохранившиеся до наших дней, имеют высокую цену.

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В настоящее время в Ростовской области на продажу выставлен раритетный лимузин ГАЗ-13 "Чайка" за 75 миллионов рублей, он является самым дорогим автомобилем в рейтинге.

В Подмосковье выставили на продажу уникальный лимузин, выпущенный для президента, ЗИЛ-41052 1991 года выпуска, который принадлежал Борису Ельцину. Его цена составляет 59,9 миллиона рублей. Автомобиль может разогнаться до 100 км/ч всего за 12 секунд, что быстрее, чем большинство машин того времени.

В Москве реализуется полностью восстановленный ЗиС-110 1948 года выпуска за 70 миллионов рублей. Продавец утверждает, что при реставрации применялись исключительно оригинальные детали, и теперь автомобиль является не просто транспортным средством, а настоящим музейным экспонатом.

В Симферополе продается редкий автомобиль ЗИЛ-117 1973 года выпуска, который оценен в 50 миллионов рублей. Автомобиль ЗИЛ-117 оснащен мощным 7,0-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 303 лошадиные силы, а также имеет специальную связь и сигналы. Ранее он принадлежал командованию Западной группы войск в городе Вюнсдорфе.

В Москве выставлен на продажу ЗиС-101 1938 года выпуска, занимающий пятое место в списке и стоимостью 40 миллионов рублей. Этот автомобиль ценится за свою оригинальность и хорошее состояние, который использовался как в государственных гаражах, так и среди интеллигенции СССР.

Автомобили, выпущенные в прошлом веке, в настоящее время практически не сохранились, основная часть уцелевших транспортных средств находится у коллекционеров и стоит целое состояние.