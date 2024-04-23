Инфраструктура для продаж Lada в Иране уже готова

Глава компании АвтоВАЗ подтвердил, что планы по продажам автомобилей Lada в Иране не изменятся в текущем году.

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Глава компании также отметил, что инфраструктура для продаж уже готова и поставки первых автомобилей начнутся в ближайшем будущем. В дополнение к этому, руководитель компании сообщил о переговорах по возможности расширения продаж в странах Центральной Азии и Египте. Необходимо отметить, что компания намерена расширить свою географию присутствия.

Еще в 2023 году президент компании сообщил о намерении АвтоВАЗа активно обсуждать возможность экспорта своих автомобилей и комплектующих для сборки в Иране. Согласно ранее озвученных планов компании, поставки Lada в Иран будут начаты в установленный срок.

Напомним, что ранее АвтоВАЗ предлагал увеличить утилизационный сбор на массовый выпуск и поставки легковых автомобилей в Россию. Так, по предложению АвтоВАЗа, сбор предлагается увеличить до 550 тыс. рублей в 2024 году, до 660 тыс. рублей в 2025 году и до почти 1 млн рублей к 2029-му. Это, по мнению топ-менеджера АвтоВАЗа, способствует привлечение инвестиций от китайских компаний в развитие отечественного автопрома, а также позволит ускорить локализацию поставщиков автокомпонентов в России, а также создание новых партнерских проектов с местными автопроизводителями.

С начала апреля 2024 года для физических лиц появилась возможность ввозить автомобили в Россию двумя способами: прямым путем через российскую таможню с оплатой всех налогов и сборов или с использованием маршрута через страны Таможенного союза, но с дополнительной уплатой утилизационного сбора.

АвтоВАЗ предпринимает все шаги, чтобы сделать отечественные автомобили конкурентоспособные, тем самым планируется увеличить рост продаж автомобилей Lada.