ГИБДД Москвы подвела итоги рейда по нарушителям на СИМ

Госавтоинспекцией Москвы подведены итоги профилактического мероприятия среди водителей, использующих средства индивидуальной мобильности и велосипеды. Рейд проходил с 19 по 21 апреля. В нем приняли участие корреспонденты "РГ".

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Всего было выявлено более семи тысяч нарушений правил дорожного движения. В результате составлено 3185 административных материалов в отношении лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, 2556 - в отношении курьеров служб доставки, а также 1429 - к велосипедистам.

Как сообщают в столичном главке МВД, контроль за этими участниками дорожного движения со стороны Госавтоинспекции Москвы будет продолжен.

Надо сказать, что в большинстве своем правила они знают. Но все равно нарушают. Если не видят патрульных автомобилей и инспекторов ДПС. Как пояснил "РГ" один из остановленных курьеров - рекордсмен по штрафам - дорога свободная, никого нет, а заказчик уже два раза звонил. В общем, не дожидаясь зеленого сигнала светофора, он проехал на красный. Пытаясь сэкономить минуту времени, он потерял 15 минут на оформление нарушения, к тому же заработал штраф 800 рублей. Впрочем, в течение 20 дней он может его оплатить с 50% скидкой - 400 рублей. Но вряд ли заказ столько стоит. Кстати, за ним числится 11 штрафов, из которых пять - не оплачены.

В общем, выгоднее получается соблюдать правила.