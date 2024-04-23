Французы выяснили, как стал возможен выпуск Citroen в России

Недавно выпуск автомобилей французской марки возобновился на заводе в Калуге, однако сам международный концерн к этому никакого отношения не имеет. Правообладатель утверждает, что не в силах контролировать ситуацию.

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В проблеме возвращения российских Citroen попыталось разобраться издание France Info. Во Франции немало удивились факту перезапуска конвейера и выходу на российский ранок кроссоверов C5 Aircross отечественной сборки. Расследователи пришли к выводу, что сайт Citroen – лишь почти полная копия оригинального. Никакого отношения к Stellantis ни сайт, ни выпускаемые в России автомобили не имеют.

Действительно подтвердилось, что выпуском машин и организацией производства занимаются бывшие сотрудники Stellantis. Также французы выяснили, что помогает компании «Автомобильные технологии» китайский автопроизводитель Dongfeng, являющийся партнёром Peugeot и Citroen, а также владеющий частью акций Stellantis.

Напомним, что о закрытии завода в России Stellantis объявил в апреле 2022 года. Площадка рассчитана на выпуск 125 000 автомобилей в год.

Ранее были раскрыты дальнейшие планы завода «ПСМА Рус». Производитель намерен работать над локализацией и расширением модельного ряда.