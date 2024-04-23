Врач-ЛОР предупредил о вреде автомобильных ароматизаторов

Популярные среди водителей автомобильные ароматизаторы могут негативно сказаться на состоянии здоровья человека. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

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«Ароматизаторы всегда воспроизводят слишком резкий запах, хотя изначально он и может восприниматься как приятный. Резкий раздражитель вызывает защитную реакцию организма, который попытается прекратить его воздействие», — пояснил врач.

По словам Лескова, реакцией на резкий запах часто становится мигрень. Приступ головной боли провоцирует раздражение обонятельных рецепторов, в результате чего может начаться отек носа. Одновременно с этим замедляется кровоток в венозном сплетении основания черепа.

«В итоге мы начинаем испытывать боль в одной части лица — гемикранию, от которой страдал Понтий Пилат в романе «Мастер и Маргарита». Также может начать болеть вся голова, в частности, лобная и теменная части. Избавиться от подобной мигрени редко помогает даже обезболивающее».

Лесков подытожил, что использовать ароматизаторы в автомобиле нужно с осторожностью. В случае, если водитель часто перевозит других водителей, то от их применения лучше отказаться вовсе.