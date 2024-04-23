Эксперты назвали стоимость владения Chery Tiggo 4 Pro в РФ за 5 лет

Стоимость владения китайским кроссовером Chery Tiggo 4 Pro в России за пять лет составит примерно 1,54 млн рублей. По подсчетам маркетингового агентства НАПИ, в эту сумму войдут расходы, связанные с его эксплуатацией и содержанием, и потери автомобиля в цене за указанный период.

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Так, аналитики подсчитали, что стоимость владения Tiggo 4 Pro в комплектации Action за 2 220 000 рублей за 1 пройденный километр на нем составляет 20,48 рубля, а в месяц в итоге «набежит» сумма около 25,6 тыс. рублей. За год она же составит 307,3 тыс. рублей, а за пять лет – 1,54 млн рублей.

В ходе расчетов авторы исследования учитывали владение автомобилем в Москве при среднегодовом пробеге в 15 тыс. километров. В общую стоимость владения входят расходы на страховку (ОСАГО и каско), покупку резины и ее замена, топливо при среднем расходе, заявленном производителем, техническое обслуживание, текущий ремонт, а также оплата всевозможных сборов и транспортного налога.