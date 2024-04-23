В ГИБДД напомнили велосипедистам о правилах дорожного движения

Сотрудники ГИБДД отметили, что многие велосипедисты нарушают одно из основных правил о передвижении по пешеходному переходу. Специалисты подчеркивают, что перед тем, как пересекать дорогу, человек должен спешиться и аккуратно вести своего железного коня рядом с собой. А вот на тротуаре для любителей этого двухколесного транспорта выделена отдельная дорожка, которой необходимо придерживаться для безопасности всех прохожих и самого водителя.

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Если она отсутствует, то нужно ехать либо по обочине, либо по правому краю проезжей части. И только в случаях невозможности такого проезда разрешается преодолеть маршрут по тротуару. Однако делать это следует не забывая, что преимущество передвижения по этой части улицы - у пешеходов.

Поэтому если велосипедист не уверен в сохранении комфорта и безопасности всех участников движения, то ему нужно пройти этот участок пешком.

Госавтоинспекция подчеркивает важность экипировки и светоотражателей. А также напоминает правила поворотов: - Велосипедистам запрещено поворачивать налево или осуществлять разворот на дорогах и трамвайных путях.

За нарушение предусмотрен штраф 800 рублей, - приводит слова стражей порядка istochnik.online. Ранее эксперты перечислили главные правила велосипедиста.