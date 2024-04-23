В марте снова выросла средняя выплата по ОСАГО и снизилась стоимость полисов

В марте этого года средняя выплата по ОСАГО достигла нового рекорда и составила 101 814 рублей. Это на 18,5% больше, чем показатель аналогичного периода прошлого года, и на 20,8% больше, чем выплата в феврале 2024-го.

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Общая средняя выплата по итогам первого квартала 2024 года составила 93,4 тысячи рублей. Она выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 12,2% (83,3 тысячи рублей). Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Средняя стоимость полисов в марте составила 7 860 рублей. Она снизилась на 2,6%, или на 202 рубля по сравнению со средней премией в феврале. Впрочем, если смотреть по итогам четырех месяцев, то она даже подросла и составила 7 984 рубля.

"Несмотря на продолжающуюся стабилизацию на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО продолжает расти. В марте 2024 года средняя выплата установила новый рекорд и составила 101 814 рублей, показав значительный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и предшествующим месяцем. При этом, средняя стоимость полисов показывает незначительный рост на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а по сравнению с февралем 2024 года - падение на 2,6%", - отметил Евгений Уфимцев.

Количество урегулированных убытков по итогам первого квартала 2024 года составило 506,2 тысячи случаев (на 7% больше, чем за аналогичный период в 2023 году). Общая сумма выплат за этот период составила 47,3 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем по итогам первого квартала прошлого года (39,3 миллиарда рублей в 2023 году).

Количество заключенных договоров составило 9,2 миллиона договоров - рост на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в 2023-м - 8,9 миллионов договоров). Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 73,4 миллиарда рублей, показав рост в 3%. В первом квартале 2023 года они составляли 71,1 миллиарда рублей.