Эксперт рассказал о типичных поломках Hyundai Solaris с пробегом

По мнению эксперта "За рулем" Сергея Зиновьева, Hyundai Solaris второй генерации, выпускавшийся в Санкт-Петербурге до весны 2022 года, имеет ряд слабых сторон, среди которых он назвал слабую шумоизоляцию, тонкое ЛКП, дефицит запчастей и завышенные цены.

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Последние автомобили оснащались модернизированными двигателями объемом 1.4 и 1.6 литра, у которых склонность к задирам меньше, чем у предшественников, но полностью не искоренена. Также в процессе обновления корейцы так и не решились на установку гидрокомпенсаторов, что делает необходимым регулировку зазоров через определенный интервал пробега.

При этом, отмечает эксперт, модель имеет больше плюсов, чем минусов. Самый "жирный" - агрегаты изучены хорошо, и с сервисом проблем нет. Кузов отлично противостоит коррозии, все узлы сравнительно долговечные и не доставляют проблем с частым ремонтом.

Hyundai Solaris по-прежнему можно купить в России на первичном рынке, но под другим названием: Solaris HS. Эти автомобили выпускаются компанией "АГР" на том же заводе, где делали Hyundai и Kia.