Проблему парковок во дворах решат на федеральном уровне

Проблему отсутствия мест для стоянки транспорта во дворах домов решат на федеральном уровне. С этой целью планируется разработка соответствующих правил на федеральном уровне. О необходимости создания таких правил генпрокурор Игорь Краснов проинформировал премьера Михаила Мишустина.

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О запросе со стороны генпрокурора Игоря Краснова в адрес премьера Михаила Мишустина стало известно газете «Коммерсантъ». По мнению Краснова, следует создать «федеральные правила» организации парковок во дворах, обязательные для исполнения застройщиками. Ранее, напомним, вице-премьер Марат Хуснуллин призвал сократить нормы обеспеченности машино-местами в городах для уменьшения числа автомобилей.

Генпрокурор Игорь Краснов в ходе выступления в Совете федерации уточнил, что ведомство по поручению президента провело «оценку организации и осуществления парковочной деятельности». Выяснилось, что во многих регионах вопросы остались неурегулированными: «машинами заставлены газоны, детские площадки и тротуары». Краснов выразил мнение, что нужно установить специальные нормативы на федеральном уровне.

Актуальный градкодекс разрешает автостоянки и гаражи внутри дворов, однако большинство застройщиков перешли к концепции «двор без машин». В Москве обеспеченность машино-местами в новых жилых районах за последние годы сильно сократилась.

Ранее, напомним, стало известно, что повторные штрафы за неоплату парковки хотят запретить. Законопроект внесён в Госдуму.