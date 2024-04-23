Рынки Европы и США заполонят китайские фургоны

B-ON и Chery, китайский автомобильный гигант, объединили усилия для создания совместного предприятия, целью которого является производство электрических фургонов. Сотрудничество позволит B-ON использовать производственные мощности и финансовые ресурсы Chery, в то время как Chery получит возможность выхода на рынки США и Европы, пишет 32CARS.RU.

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Первым продуктом нового предприятия станет фургон Pelkan, который ожидается на европейском рынке в середине 2024 года. Pelkan будет доступен с двумя вариантами аккумуляторов емкостью 43 и 54 киловатт-часа, предлагающими запас хода 226 и 279 километров соответственно и максимальной нагрузкой до 1350 кг.

Chery вложит капитал в B-ON и предоставит инженерную поддержку, помогая обеспечить устойчивость и развитие совместного предприятия. Инь Тонъюэ, председатель Chery, отметил важность такого партнерства для роста и достижения производственных целей B-ON в контексте растущего рынка коммерческих электромобилей.

Компания B-ON, купившая StreetScooter у DHL в 2021 году и сохраняющая эту корпорацию в качестве ключевого клиента, активно развивает производство в Германии и Калифорнии. Она ищет дополнительные финансовые ресурсы для расширения своего производства в обеих странах.

Объявление о создании совместного предприятия совпало с новостью о начале продаж Chery легковых автомобилей в Европе и планах на производство автомобилей на заводе в Барселоне совместно с испанской компанией EV Motors.