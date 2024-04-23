С молотка уйдет автомобиль, который нельзя зарегистрировать

На аукционе SBX Cars выставлен один из прототипов Ferrari LaFerrari, сохранившийся после завершения разработки серийной версии. Этот автомобиль принадлежит к третьей фазе испытаний и носит заводское обозначение F150 Prototipo Preserie PS1. Несмотря на то, что автомобиль внешне и механически идентичен серийным моделям, он не может быть зарегистрирован для обычного дорожного движения, пишет SPEEDME.RU.

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LaFerrari, официально представленный на Женевском автосалоне в 2013 году, стал флагманом Ferrari за 2010-е годы. Это был первый автомобиль марки, разработанный полностью внутренними ресурсами без участия внешних дизайнерских студий, а также первый серийный гибридный автомобиль Ferrari.

Основой служит 6,3-литровый двигатель V12, дополненный гибридной системой KERS, вдохновленной технологиями Формулы 1. С общей мощностью в 950 лошадиных сил, LaFerrari способен разгоняться от 0 до 97 км/ч за менее чем 3 секунды, а его максимальная скорость достигает 349 км/ч, хотя прототип ограничен до 48 км/ч.

Ferrari изготовила 500 экземпляров купе LaFerrari и 210 версий LaFerrari Aperta, причем последние модели каждой версии были проданы на благотворительных аукционах. Представленный на аукционе прототип, возможно, тот же, что участвовал в торгах аукционного дома Mecum в рамках Monterey Car Week 2022 года в составе тройки прототипов LaFerrari. Другой прототип более поздней сборки, использовавшийся для конфигурации машин клиентами, был продан за 2,2 миллиона долларов в 2017 году.