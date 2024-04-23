АвтоВАЗ намерен завоевать рынок Узбекистана

На промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» стало известно о планах АвтоВАЗа по возвращению на узбекский рынок в текущем году. В рамках развития стратегии компания налаживает диалог с потенциальными партнерами на местном уровне, включая дистрибьюторов и импортеров, целью которых является реализация автомобилей бренда Lada в Узбекистане. Пока что подробности обсуждений держатся в секрете, пишет SPEEDME.RU.

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Цель АвтоВАЗа не ограничивается лишь возобновлением продаж. Компания стремится к установлению локального производства на территории Узбекистана. Ключевым аспектом успешного введения автомобилей на рынок станет выбор официальных дистрибьюторов и импортеров. В планах АвтоВАЗа — представление на узбекском рынке таких моделей, как Lada Niva Legend, Granta, Vesta SW Cross и Largus, в обозримом будущем.

Кроме того, представители АвтоВАЗа позитивно оценивают введенные с 1 апреля ограничения на импорт автомобилей в Узбекистан, видя в них возможность для поддержки местного автопрома и стимулирования создания новых рабочих мест. Эти меры также направлены на увеличение налоговых отчислений и более эффективный контроль за привозом иностранных авто.