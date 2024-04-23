Выручка Renault в 2024 году смогла превзойти все прогнозы

Французский автогигант Renault недавно объявил о приросте своих доходов на 1,8% в первом квартале, демонстрируя устойчивость своего финансового сектора на фоне снижения доходов от основной деятельности по продажам автомобилей. За данный период компания осуществила продажу 549 099 авто, с общим доходом в 11,7 млрд евро (примерно 12,47 млрд долларов США), превзойдя предполагаемый аналитиками прогноз в 11,49 млрд евро, пишет 32CARS.RU.

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Автомобильная индустрия сталкивается с непростым годом из-за снижения спроса на электромобили, что ставит дополнительные испытания для компаний, уже ощущающих давление конкуренции с китайской стороны. После нескольких лет упадка продаж, Renault вновь видит рост продаж в прошлом году, хотя компания сталкивается с трудностями в установлении цен из-за слабеющего глобального спроса.

Tesla, пионер в области электромобилей, начала снижать стоимость своих моделей на нескольких ключевых рынках, тем самым усиливая конкурентное давление на европейские компании. Например, снижение цены на Model 3 Tesla до начальной цены нового электрического автомобиля Renault Scenic, который имеет меньший запас хода, является одним из таких случаев.

Renault отметила 2,6% рост в объемах продаж за квартал, но наблюдалось падение доходов от основного бизнеса, связанное с более активной очисткой складских запасов дилерами по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, доходы от финансовой деятельности увеличились на 27,9%, до 1,25 млрд евро, благодаря повышению процентных ставок.