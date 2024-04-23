Число страховых случаев в 2023 году по ОСАГО для такси снизилось на 10%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число страховых случаев в 2023 году по договорам ОСАГО для легковых такси снизилось на 10%, следует из материалов Банка России. В целом в 2023 году оформлено 248 тыс. таких страховок - на 39% больше, чем годом ранее.

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"Количество страховых случаев в 2023 году по договорам ОСАГО для такси, заключенным годом ранее, уменьшилось на 10%. При этом частота страховых случаев по таким полисам в 6,6 раза выше, чем по полисам на другие легковые машины", - сообщил регулятор.

В целом в 2023 году оформлено 248 тыс. таких страховок - на 39% больше, чем годом ранее, отметил ЦБ, указав, что позитивной динамике способствовало прежде всего вступление в силу закона о такси. Регулятор пояснил, что теперь у водителя без специального полиса может быть приостановлено действие разрешения на перевозку пассажиров и багажа.

"Тем не менее почти 113 тыс. водителей такси, данные о которых внесены в региональные реестры, не имели полиса ОСАГО с отметкой для такси", - указал регулятор.

По данным Банка России, средняя стоимость полиса ОСАГО для такси составила 27,8 тыс. рублей, за год он подорожал на 5%.