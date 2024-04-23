Skoda добавила «лошадей» популярному кроссоверу Karoq

Компактный внедорожник Skoda Karoq недавно претерпел техническое обновление, которое включило улучшение бензиновых двигателей для повышения их производительности и эффективности. Также было расширено стандартное оснащение, пишет SPEEDME.RU.

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Модель доступна в трех вариантах комплектации: начальная SE Drive, промежуточная SE L и премиальная SportLine. Цены начинаются от 28 380 фунтов стерлингов (около 3,3 млн рублей) за SE Drive, 30 215 фунтов (около 3,5 млн рублей) за SE L и достигают 35 130 фунтов (около 4,07 млн рублей) за SportLine, при этом все они уже доступны для заказа. SE Drive оснащена 10,25-дюймовым цифровым дисплеем Virtual Cockpit и функцией беспроводной зарядки.

В комплектацию SE L входят 18-дюймовые легкосплавные диски, тогда как SportLine предлагает дополнительные удобства, включая держатели для планшетов и детские кресла с системой ISOFIX на переднем сиденье. В интерьере предусмотрено несколько вариантов отделки: SE Drive имеет интерьер Loft, в SE L доступны варианты Lounge, Suite и Eco Suite.

Модели SportLine характеризуются индивидуальным интерьером с возможностью выбора между оформлениями Lounge SportLine и Suite SportLine. Внешне Karoq сохранил дизайн, представленный после редизайна 2021 года, с добавлением нового значка на крышке багажника и нескольких вариантов дизайна колес.

Для Karoq доступно несколько вариантов двигателей: обновленный 1,0-литровый TSI мощностью 114 л.с. и более мощные двигатели 1,5-литровый TSI и 2,0-литровый TSI, а также 2,0-литровый дизельный двигатель TDI. Более мощные двигатели комплектуются 6- или 7-ступенчатыми коробками передач DSG и системой полного привода.