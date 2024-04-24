Рынок автокредитов готовится к стагнации

По прогнозам экспертов, рекордный показатель выдачи автокредитов в I квартале сменится стагнацией во II квартале. Однако в перспективе рост российского рынка автокредитования продолжится.

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О ситуации на рынке автокредитования поведало издание Autonews.ru со ссылкой на статистику рейтингового агентства НКР. По мнению специалистов, во II квартале банки выдадут на 15–20% меньше кредитов, чем в I. Падение будет связано с досрочным исчерпанием в феврале и марте спроса со стороны покупателей.

Специалисты не видят причин для долгосрочного снижения рынка автокредитов. Летом портфель сегмента может превысить 2 трлн руб., а по итогам 2024 года он достигнет 2,2 трлн и прибавит за 12 месяцев 25–30%.

Сильное влияние продолжит оказывать экспансия китайского автопрома. Данный фактор специалисты склонны считать долгосрочным. В НКР полагают, что во II квартале 2024 года по сравнению со II кварталом 2023 года рост составит 70–80%. итогам 2024 года рынок автокредитования увеличится на 25–30%.

Ранее, напомним, стало известно, что кредиты на новые машины начали дешеветь, а на подержанные – дорожать.