Гоночный грузовик МАЗ проехал гонку со сломанной рамой

После того, как стало ясно, что оба лонжерона лопнули, белорусский экипаж под руководством Сергея Вязовича не захотел сдаваться. Потратив несколько часов на сложный ремонт — трещины удалось заварить — автомобиль снова вернулся на гоночную трассу. Но через 35 километров лонжероны снова лопнули.

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После приезда грузовика на бивак механики команды «МАЗ-СПОРТавто» провели детальное обследование лопнувших лонжеронов, по итогам которого сделали неутешительный вывод: рама получила критичные повреждения по причине усталости металла.

Однако, как сообщает ABW, руководитель команды Сергей Вязович принял решение выйти на старт финального этапа гонки. В итоге, машина благополучно пересекла финишную черту, показав восьмой результат из девяти участников грузового зачёта (так как газодизельный КамАЗ сошё по причине поломки).

Надо сказать, что спортивный грузовик марки МАЗ не просто доехал со сломанной рамой. На заключительном этапе экипажу было необходимо взять контрольную точку, иначе спортсменов исключили бы из гонки. При этом лонжероны могли лопнуть снова... Но этого, к счастью, не случилось.

Победителем бахи «Золото Кагана» стал экипаж Дмитрия Сотникова на грузовике КамАЗ, которого пытался догнать самый молодой пилот команды «КАМАЗ-мастер» Богдан Каримов. Третьим финишировал дебютант астраханской гонки Юрий Намйан на двухосном капотном «Урале».