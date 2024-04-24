Honda разрабатывает технологию с ИИ, которая поможет слабовидящим насладиться пейзажами

Безусловно, Honda не в силах вернуть слепым людям зрение, однако в компании пытаются улучшить их впечатления от путешествий по живописным местам. Компания выпустила приложение, которое способно создать подробные описания окружающей среды и красочно рассказать их слушателю.

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Как пояснили эксперты, слепой или слабовидящий человек не способен увидеть всю красоту вокруг себя. Однако, когда он будет проезжать мимо живописной локации, приложение «Scenic Audio» будет подробно рассказывать о всех открывшихся видах. Данное ПО является первым в мире, способным сделать поездку для человека с ослабленным зрением более приятной. Оно не в силах вернуть слепому зрение, но некоторым этого вполне достаточно, чтобы поездка казалась не такой скучной и долгой.

Разработкой занимались в сотрудничестве со Школой Перкинса для слепых в городке Хоу. Технология обрабатывает обзор с камер автомобиля, изображения со спутников, анализ геолокации, прогноз погоды и генеративный искусственный интеллект, для создания описания пейзажей по маршруту. Представители бренда говорят, что это больше, чем просто повествование. В приложении можно выбрать голос, язык и даже добавить оригинальные звуки для уточнения при описании местности и даже погодных условий.

По словам старшего менеджера отдела маркетинга Honda Фила Хруска, при создании подробного рассказа о живописных видах, приложение Honda Scenic Audio сможет помочь поднять настроение от автомобильной поездки слепым и слабовидящим людям.

Генеральный директор школы для слабовидящих Сэнди Лейси добавил, что «Scenic Audio» очень помогает им в достижении цели по облегчению восприятия мира для людей с ограниченными возможностями. В компании заявили, что очень рады работать над этим проектом вместе с Honda и довольны его созданием.

Приложение Honda Scenic Audio на данный момент проходит бета-тестирование. Институт глухих и слепых в Алабаме уже оставил свои отзывы, предоставленные членами сообщества. В компании Honda поблагодарили институт и добавили, что на основе полученной информации им удастся откорректировать технологию и исправить ее в будущем.