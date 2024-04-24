Honda разрабатывает технологию с ИИ, которая поможет слабовидящим насладиться пейзажами
Безусловно, Honda не в силах вернуть слепым людям зрение, однако в компании пытаются улучшить их впечатления от путешествий по живописным местам. Компания выпустила приложение, которое способно создать подробные описания окружающей среды и красочно рассказать их слушателю.
Как пояснили эксперты, слепой или слабовидящий человек не способен увидеть всю красоту вокруг себя. Однако, когда он будет проезжать мимо живописной локации, приложение «Scenic Audio» будет подробно рассказывать о всех открывшихся видах. Данное ПО является первым в мире, способным сделать поездку для человека с ослабленным зрением более приятной. Оно не в силах вернуть слепому зрение, но некоторым этого вполне достаточно, чтобы поездка казалась не такой скучной и долгой.
Разработкой занимались в сотрудничестве со Школой Перкинса для слепых в городке Хоу. Технология обрабатывает обзор с камер автомобиля, изображения со спутников, анализ геолокации, прогноз погоды и генеративный искусственный интеллект, для создания описания пейзажей по маршруту. Представители бренда говорят, что это больше, чем просто повествование. В приложении можно выбрать голос, язык и даже добавить оригинальные звуки для уточнения при описании местности и даже погодных условий.
По словам старшего менеджера отдела маркетинга Honda Фила Хруска, при создании подробного рассказа о живописных видах, приложение Honda Scenic Audio сможет помочь поднять настроение от автомобильной поездки слепым и слабовидящим людям.
Генеральный директор школы для слабовидящих Сэнди Лейси добавил, что «Scenic Audio» очень помогает им в достижении цели по облегчению восприятия мира для людей с ограниченными возможностями. В компании заявили, что очень рады работать над этим проектом вместе с Honda и довольны его созданием.
Приложение Honda Scenic Audio на данный момент проходит бета-тестирование. Институт глухих и слепых в Алабаме уже оставил свои отзывы, предоставленные членами сообщества. В компании Honda поблагодарили институт и добавили, что на основе полученной информации им удастся откорректировать технологию и исправить ее в будущем.