Какие операции нужно проделать во время шиномонтажа кроме замены шин

От автомобилиста, приехавшего на шиномонтаж, ничего не требуется. Поэтому можно налить чашечку кофе... Вот только попить кофе, полистать соцсети или посмотреть видеоролики можно когда угодно, а в мастерской, как считает редакция Quto, надо быть бдительным.

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Пока машина «висит на домкратах», есть смысл проделать несколько полезных для автомобиля операций. Первая – это смазать шпильки (или болты) крепления колёс. В принципе, в хороших мастерских это делают без напоминаний, но во время сезонного ажиотажа могут просто забыть...

Если болты сильно поржавели, их придётся заменить, либо — обработать «преобразователем» ржавчины, а затем защитить. В качестве варианты защиты эксперты нередко предлагают «холодное воронение» — это специальный состав, который также используют для обработки оружия.

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Следом рекомендуем оценить состояние тормозных колодок. Минимальная толщина накладок должна составлять 1,5–3 мм, но этот показатель лучше уточнить для конкретного автомобиля. Также есть смысл, надев перчатки, покачать плавающую скобу суппорта, у которой должен быть свободный ход.

Понять, что износились тормозные диски, будет сложнее, так как для этого потребуется воспользоваться штангенциркулем. Однако если поверхность покрыта ржавчиной, это повод для паники: твёрдость окисла очень высока, а, значит, дискам требуется, как минимум, очистка специальным составом.

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Получив снятые шины (в нашем случае — зимние), внимательно проверьте остаточную глубину протектора, наличие грыж и количество шипов. Если шипов осталось мало, покрышки можно оставить для последующей дошиповки: за лето мастера при отсутствии другой работы вставят недостающие «иглы».

А ещё рассмотрите маркировки на боковинах своих шин. Когда покрышкам больше семи лет, за лето нужно будет приобрести комплект новых. Как уверяют шинники, постаревшая резинновая смесь теряет былую эластичность, что очень критично именно для зимних моделей.

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Остаточная глубина протектора меньше 4-5 миллиметров — ещё один повод приобрести новый комплект. Кстати, искать свежие «фрикционки» имеет смысл при достижении 5-6 миллиметров: для них состояние рисунка важно вдвойне, поскольку многочисленные ламели отвечают за качество сцепления.

Кроме того, обязательно спросите мастеров, выполняющих шиномонтаж, в каком состоянии находятся колёсные диски. Вполне возможно, что специалист, внимательно осмотрев колёса, порекомендует проездить сезон на этом комлекте, но одновременно заняться поиском свежего.

Шланги, трубки, цилиндры, пыльники, амортизаторы и даже подкрылки — состояние всех элементов очень легко оценить, когда сняты колёса. На корпусе амортизатора выдны потёки? Значит, ему нужна замена. Треснувший пыльник колёсного привода — другая болезнь, которая требует немедленного лечения.

В общем, вместо того, чтобы неспешно попивать горячий напиток из кофейного автомата, пока мастера меняют шины, можно совершенно бесплатно провести полцноценную диагностику своего автомобиля. Для этого нужно иметь лишь несколько вещей: фонарик, перчатки, кусок картона... и желание.