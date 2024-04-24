Добросовестные водители переплачивают по ОСАГО за тех, кто не страхуется

Уровень выплат по ОСАГО в некоторых регионах приблизился к 300 процентам. С чем это связано? В каких регионах процветает страховое мошенничество? Чем оно грозит добропорядочным автовладельцам и что с ним делать в интервью "РГ" рассказал директор по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

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Сергей Иванович, сколько регионов входят в рисковую зону?

Сергей Ефремов: Для начала надо пояснить, как устанавливается рисковая зона. РСА составляет рэнкинг регионов по уровню рисков в ОСАГО почти на протяжении 12 лет. На первых 20 местах рэнкинга находятся субъекты России с максимально негативными показателями - это "красная зона". "Желтая зона" занимает места с 21 по 40. Ситуация в этих регионах расценивается как пограничная, то есть в любой момент она может перейти в критическую "красную зону". На последних местах расположились регионы так называемой "зеленой зоны", где проблемы с мошенничеством не требуют немедленного вмешательства или их удается решать. Убыточность компаний там находится в пределах допустимого.

Какие регионы наиболее убыточны?

Сергей Ефремов: В "красной зоне", с максимальным уровнем риска в ОСАГО, по итогам 2023 года оказались Республика Ингушетия, Чеченская, Карачаево-Черкесская республики, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика. А также Республика Бурятия, Приморский край, Северная Осетия - Алания, Камчатский край, Новосибирская область. Замыкают этот грустный перечень Республика Тыва, Забайкальский край, Хабаровский край, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Иркутская и Амурская области. Находятся фактически на границе "красной зоны" Республика Марий Эл, Липецкая область, Республика Адыгея.

При этом, например, у лидера "красной зоны" - Республики Ингушетия - уровень выплат с учетом расходов на ведение дела вплотную приблизился к 300% (он составляет 294%). То есть на каждый полученный в этом регионе рубль страховой премии страховщики несут три рубля убытков. Хотя даже тут есть позитивные сдвиги: так, в первом квартале 2022 года в Республике Ингушетия этот показатель составлял рекордные 307%.

Поясните, пожалуйста, какие еще параметры учитываются? Может, в регионе плохо водят автомобили?

Сергей Ефремов: Пожалуйста, рассмотрим на примере Ингушетии. В среднем по России частота страховых случаев - 4,5%, но в Ингушетии - 8%. Тут, действительно, либо водители водят неаккуратно, либо это мошенничество. Смотрим такой показатель как средняя выплата. По России она составляет 88 638 рублей. По Ингушетии - 162 тысячи. Хотя парк авто, который ездит по этой республике, очень старый. Все эти показатели вызывают сомнения. Уровень выплат с учетом расходов на ведение дела по стране составляет 66,4%. По Республике Ингушетия - 294%. На один рубль, полученный по договору ОСАГО, выплачивается 2,94 рубля. Доля водителей с минимальным значением коэффициента за безаварийную езду в России составляет 31%. По Ингушетии - 5,3%.

При этом отношение количества судебных решений к несудебным выплатам по ОСАГО по стране составляет 4%. В Ингушетии - 9,6%. И это уже после обращения к финуполномоченному. Доля же возбужденных уголовных дел по страховому мошенничеству в регионе составляет только 6,6%, в то время как по России - 28%.

В этом регионе большое количество очень рисковых договоров. Поэтому доступность полисов ОСАГО может снижаться, поскольку в этом регионе страховые компании по ОСАГО работают в убыток. При этом высокая убыточность приводит к тому, что полисы продаются по максимальной границе базового тарифа. Центробанком установлен тарифный коридор, значит, страховщики будут выбирать максимальный тариф.

И что же делать? Если полисы будут дорожать, их меньше будут покупать. Появится большое количество незастрахованных машин.

Сергей Ефремов: Необходимо понимать, что существует зависимость между уровнями риска в ОСАГО и стоимостью полисов обязательной "автогражданки" в конкретном регионе. Это социально значимый вопрос для населения. Поэтому в ряде регионов уже ведется активная совместная работа страхового сообщества, Банка России, органов исполнительной и судебной власти, региональных прокуратур, территориальных подразделений МВД и ФСБ, направленная на противодействие мошеннической деятельности в ОСАГО. Например, за прошедший год в разных субъектах РФ было проведено 25 межведомственных совещаний на эту тему.

Но в целом по стране обеспечен высокий уровень доступности ОСАГО, это подтверждает и регулятор - Банк России. Это достигнуто в том числе благодаря работе перестраховочного пула, реализации мер по борьбе с мошенничеством в сфере ОСАГО, а также проведению надзорных мероприятий Банка России. В 2023 году количество жалоб на отказ в заключении договора ОСАГО снизилось почти в 4 раза. По данным Центрального банка, количество регионов, которые находятся в высокорисковой зоне с точки зрения мошенничества в ОСАГО, сократилось с 12 до 5.

Сегодня починить автомобиль после ДТП стоит значительно дороже, чем два года назад, или тем более пять лет назад.

Раз уж вспомнили о перестраховочном пуле. Сколько договоров в него попадает?

Сергей Ефремов: Доля перестрахования в среднем по России - 10%. По той же Ингушетии в перестрахование идет 40% договоров. По Чеченской Республике - 78%, по Дагестану - 82%, а по Приморскому краю - 48%.

На чем в основном специализируются мошенники?

Сергей Ефремов: В России орудуют мошенники разного вида. Это продавцы поддельных полисов, в том числе ОСАГО, автоподставщики и прочие. Активнее всего орудуют мошенники, основной целью которых является незаконное получение страховых выплат по ОСАГО и каско, там орудуют целые организованные группы. Одну недавно удалось раскрыть в Ульяновской области благодаря собранным Службой безопасности РСА материалам. Фигуранты по этому делу получили от 5 до 17 лет лишения свободы.

Все недобросовестные практики мы делим на несколько групп. Есть бытовое мошенничество - завышение страховой выплаты со стороны самих страхователей. Повредил бампер или фонарь в ДТП. Но бытовой мошенник наносит дополнительные повреждения, чтобы получить большую выплату. Организованные преступные группы работают коллективно с привлечением различных "специалистов" для максимальной выгоды за счет преступных действий в автостраховании.

И все-таки вернемся к тем, кто не страхуется. Сколько их, по вашим расчетам?

Сергей Ефремов: Есть различные прикидочные способы оценки. В среднем по стране, по экспертным оценкам по данным РСА, около 10% незастрахованных. По Республике Ингушетия в среднем за последние пять лет - 61,3%. В городах законопослушность выше. В селах и поселках - ниже. Наибольшее количество застрахованных водителей в Москве и Санкт-Петербурге. К сожалению, не у всех водителей даже за 20 лет действия в России закона об ОСАГО сформировалась страховая культура. Часть водителей, игнорируя закон, выезжает на дороги без полиса. Кто-то надеется на авось, кто-то оправдывает себя тем, что страхование - это бизнес страховых компаний, а не его личная потребность. Но надо понимать, что ОСАГО - это, прежде всего, социальный вид страхования, защита кошелька, сил и нервов водителя в случае, если он стал виновником аварии. Если в результате ДТП повреждено чужое имущество или есть пострадавшие, страховая компания возместит ущерб в установленных законом лимитах.

По стране обеспечен высокий уровень доступности ОСАГО, это подтверждает и регулятор - Банк России

Тем более что сейчас выросла стоимость запчастей…

Сергей Ефремов: Да, сегодня починить автомобиль после ДТП стоит значительно дороже, чем два года назад, или тем более пять лет назад. Несмотря на то что ситуация с запчастями на российском рынке во многом стабилизировалась, остаются марки автомобилей, по которым фиксируется рост цен. Но, если раньше он измерялся в двузначных числах и десятках процентов, то в новых справочниках средней стоимости запчастей, вступивших в силу 19 марта 2024 года, его можно назвать умеренным. Так, сильнее всего - на 11,7% - подорожали запчасти для Infiniti. Запчасти для Suzuki стали дороже на 4,8%, для Subaru - на 3,2%, для Mazda - на 2,7%. Сегодня даже небольшая царапина на кузове может больно ударить по семейному бюджету. Поэтому так важно, что ОСАГО не дает вернуться в нашу жизнь разборкам "у капота", как это было в 90-е.

Водители в большинстве своем понимают это. Не случайно, по данным исследования, проведенного рабочей группой ОНФ "Защита прав автомобилистов" в октябре-ноябре 2023 года, 91% автовладельцев заявили, что считают ОСАГО полезным и нужным продуктом. Кроме того, 84% автомобилистов заявили, что выступают за использование камер фотовидеофиксации для контроля наличия у водителей полисов ОСАГО и выявления тех, кто им пренебрегает. РСА поддерживает ускорение работы по запуску проверки наличия полисов ОСАГО через дорожные камеры. Практика показывает, что не покупают полисы ОСАГО обычно самые аварийные автовладельцы. Такая "экономия" с их стороны не только снижает защиту имущественных прав потерпевших в ДТП, но и сказывается на средней цене ОСАГО для остальных автовладельцев. По данным исследования Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ, добросовестные автовладельцы переплачивают за ОСАГО в среднем 600 рублей из-за тех, кто не покупает полис "автогражданки".