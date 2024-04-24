Битва седанов: Livan S6 Pro против Geely Emgrand и Lada Vesta

Livan S6 Pro – новичок нашего рынка, и конкурентов у него немало. Как этот доступный китайский седан смотрится на фоне ближайших альтернатив, например, родственника по материнскому концерну Geely Emgrand и лидера класса, отечественной Lada Vesta?

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Молодо-зелено?

Марка Livan только пробивает путь к солнцу не только в России, но и за пределами Китая – она совсем молода. Однако запустил Livan концерн Geely, а он в представлении у нас уже не нуждается. А поскольку вышел Livan на российский рынок официально, это дает надежду на качественную сервисную и гарантийную поддержку.

Седан S6 Pro в трех версиях стоит от 2,55 млн рублей – есть в России соперники-седаны и подешевле. Зато «шестерка» крупнее: она растянулась в длину на 4730 мм при колесной базе 2702 мм и представляет полноценный средний класс. Geely Emgrand на 92 мм короче и проигрывает 52 мм по колесной базе. Китайцы любят формировать свои линейки, «нарезая» модели плотно, с минимальной разницей по длине. Не поймешь, это один класс или уже разные? Так и в нашем случае.

При длине 4440 мм и базе 2635 мм Lada Vesta заметно компактнее, чем Livan и Geely. Однако по объему багажника она не проигрывает: заявлено 480 л, а если нужен трюм побольше, в гамме есть более практичный универсал. Формально в него входят те же 480 л, но грузить можно хоть до потолка, а единый объем с салоном удобнее для перевозки крупных вещей.

Багажник Ливана невелик для седана таких габаритов, всего 418 л. Объем можно увеличить, сложив спинку целиком или в соотношении 1 к 2, вот только почему большая секция расположена за водителем, а не пассажиром? Под полом – малоразмерная докатка. Внутренней ручки для закрывания крышки нет, с осени по весну придется пачкаться.

А что Geely? В него входит аж 500 л поклажи. Причем открывается багажник и с кнопки в салоне, и с ключа, и из машины, и бесконтактно, если постоять у кормы несколько секунд. Жаль тут та же беда, что и в Ливане – внутренней ручки не предусмотрено.

Ожидаемо «переросток» класса Livan предлагает больше простора для задних пассажиров, однако на втором ряду Geely места если и меньше, чем в S6 Pro, то совсем ненамного, а для сидящих спереди разницы по запасу пространства и вовсе никакой. В этой компании с точки зрения пассажиров второго ряда Vesta уступает обоим.

Интерьер Ливэна производит приятное впечатление неплохой отделкой: тут мягкие пластики, передняя панель прострочена искусственной кожей. И все же «меня терзают смутные сомнения». Флажки управления потоком дефлекторов вентиляции настолько ажурные, что страшно. Центральный монитор поскрипывает при нажатии, хотя в движении сверчков нет. Но сколько там пробега на тестовой машине... А что будет тысяч через пятьдесят?

К двум стандартным ЖК-дисплеям комбинации приборов и медиасистемы добавили крошечный третий, справа. С него передний пассажир может менять кое-какие настройки музыки и климат-контроля. А вместо обычных передних кресел поставили «ковши» с интегрированными подголовниками. Хотя они и псевдоспортивные, профиль объективно неплох.

В палитре Geely шесть цветов (у S6 Pro всего три), причем строгого черного среди них нет. В четырех комплектациях из пяти салон отделан уютной тканью. Как и механическая коробка передач, это теперь редкость. Топовой модификации положена экокожа. Но тут Emgrand тоже выделяется: она белая с бирюзовыми вставками. Не очень практично, зато красиво и «воздушно».

Интерьер Лады хоть и преобразился с появлением поколения NG, обрел новую переднюю панель и дверные карты, отделанные мягким пластиком, но все же здесь чувствуется какой-то налет архаики. Bдобавок не всё, что предполагалось устанавливать на обновленную Весту, удалось импортозаместить. Временно нет обогрева задних сидений, переднего парктроника, климат-контроля, сканера мертвых зон, датчиков дождя и света. Зато перед глазами водителя цифровая комбинация приборов и вертикальный экран медиасистемы диагональю 10,4 дюйма с сервисами Яндекса, включая онлайн-навигацию. Функционал, красочность и удобство у них на голову выше, чем у китайских конкурентов.

Двигатели прогресса

Как всегда, китайцы не могут удержаться, чтобы не пустить пыли в глаза. В данном случае при запуске мотора виртуальная стрелка спидометра достреливает аж до 240 км/ч. Впрочем, этот китч не совсем безоснователен. На Livan ставят «турбочетверку» 1,5 л, знакомую, в частности, по рестайлинговому Geely Coolray. В двух младших комплектациях она развивает 147 л.с., в старшей, как у нас на тесте, – 174 «лошади». И никаких механики и вариатора – только робот с двумя сцеплениями.

Едет S6 Pro супербодро, укладываясь при наборе сотни в 8,4-8,8 с, причем оба варианта двигателя разрешено заправлять бензином АИ-92. При разгоне с педалью в полу робот радует скорострельностью, однако при переходе в режиме Спорт проявляется излишняя резкость, робот допускает рывки. Мотор постоянно висит на повышенных оборотах, что логично. Иногда хотелось бы чуть усмирить его посредством ручного переключения передач, но такой опции, увы, не предусмотрено, что весьма странно для машины с таким жарким темпераментом.

По части управляемости все неплохо: пустой в пробках руль, который на месте крутится одним пальцем, меняет усилие на адекватное с ростом скорости. Подвеска энергоемкая, но жестковатая, зато за повороты Livan держится хорошо, не намекает на крены и подстегивает ехать быстрее.

Emgrand во многих аспектах практичнее. Да, мотор тут слабее (122 л.с.), и такого огня, как от Ливана, ждать не приходится, зато он атмосферный. Отсутствие турбины для многих будет преимуществом: минус один дорогой в ремонте узел. Для любителей пощелкать передачи вручную есть комплектации с механикой – такую коробку в наши времена предлагают редко, хотя купили бы ее с удовольствием многие. А в двухпедальной версии стоит классический шестиступенчатый автомат.

Гидромеханике из всех типов коробок в России доверяют, как себе, а производители теперь предлагают сплошь роботы и вариаторы. «Семнадцатые» колеса ставятся на Emgrand только в максимальной комплектации. Остальные обувают в более подходящие для наших дорог и дешевые 195/65 R15 и 195/55 R16, и это позитивно сказывается на плавности хода.

Ещё зимой включать Весту в сравнение с китайскими машинами можно было с большой натяжкой. Основной объем выпуска приходился на ветхозаветный 8-клапанный мотор мощностью 90 л.с., никакой автоматической коробки не было в принципе. Но теперь в прайс-листе только 16-клапанные версии с 1,6 (106 л.с.) и механикой, а также 1,8 (122 л.с.) с китайским вариатором. И разница в цене с иномарками уже не выглядит пропастью, через которую не перепрыгнуть.

По энергоемкости подвески Лада всегда была на высоте. Впрочем, Geely и Livan тоже неплохо проходят российские дорожные сюрпризы. Другое дело, что Веста при этом еще и отлично управляется, и это при дорожном просвете в 178 мм против 150 мм у Джили и Ливана. «Китайцам», которые тоже едут зачетно, такая четкость реакций все же недоступна. Мотор 1,6 весьма экономичен, даже в пробках его сложно вывести за 9 л/100 км. Его 1,8-литровый собрат прежде отличался завидным аппетитом, но после последней модернизации в версии 1,8 Evo в сочетании с китайским вариатором WLY CVT18 в неспешной манере перемещения можно уложиться в девять литров на сотню.

Спасибо широкому диапазону передаточных чисел, позволяющему двигателю работать в эффективном диапазоне. А вот о надежности как мотора, так и вариатора судить сложно – автомобили только появились в продаже.

Зато за неполный год с момента перезапуска рестайлинговая Vesta успела во всей красе продемонстрировать, что такое импортозамещение. К сожалению, масштаб электронных глюков напрягает. Не всегда корректно работают оптика, стеклоочистители, медиасистема, комбинация приборов. Случается, что машина может внезапно «забыть» оба брелока, и тогда владельцу приходится вызывать эвакуатор. У некоторых экземпляров гремит новый передний стабилизатор. Есть вопросы к тормозам, которые теперь тоже китайские. Конечно же, производитель об этом знает. Так что хочется верить, что в обозримом будущем все эти проблемы будут решены, и Vesta вернется к качеству первых экземпляров, многие из которых вполне успешно и беспроблемно накатали несколько сотен тысяч километров.

Что почем?

По китайской традиции уже базовая комплектация Livan S6 Pro за 2,55 миллиона рублей несет нескромное имя Luxury. В ней будут ESP и четыре подушки безопасности, LED-фары, задний парктроник и камера кругового обзора, люк и однозонный климат-контроль. Плюс мультимедийка с экраном на 12,3 дюйма и обычный круиз-контроль. С зимними опциями – печаль: обогреваются только подушки передних кресел. Это существенный недостаток при нашем климате и безальтернативной «кожаной» отделке. Также в списке оснащения цифровая комбинация приборов и функция выбора из четырех ездовых режимов.

Исполнение Premium за 2,64 миллиона рублей дополнительно предлагает электроприводы складывания зеркал и настроек водительского сиденья, четыре внешние камеры кругового обзора, шторки безопасности. Климат-контроль дополнен ионизатором воздуха, а приборная панель – тем самым мини-дисплеем для пассажира. Livan S6 Pro со 174-сильным мотором дороже еще на 110 тысяч, и вся эта доплата приходится исключительно на лошадиные силы.

Базовая комплектация Geely Emgrand оценивается чуть дороже 2 миллионов рублей. В ней вы получите ESP, две подушки безопасности, стальные диски с колпаками, кондиционер, аналоговую комбинацию приборов и медиасистему с экраном на 8 дюймов. Обогревов в такой машине нет никаких. На 60 тысяч дороже купите Emgrand с регулировкой водительского кресла по высоте, обогревом передних сидений и форсунок стеклоомывателя, задним парктроником, датчиком света и четырьмя динамиками аудиосистемы вместо двух. Более дорогих комплектаций в сочетании с механической коробкой Geely не предлагает. Зато это один из самых дешевых китайских седанов на рынке.

Версии с автоматом стоят 2,22, 2,31 и 2,49 миллиона рублей. В оснащении всех есть датчики давления в шинах, выбор из трех ездовых режимов (Eco, Normal и Sport), однозонный климат-контроль, авторежим для всех стеклоподъемников, бесключевой доступ и запуск двигателя, функция дистанционного запуска мотора кнопкой на брелоке, ручник с управлением клавишей. Литые диски, круиз-контроль, светодиодные фары, руль с кожаной отделкой и обогревом, обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников и камера заднего вида сочтены маркетологами излишествами и появляются лишь в предпоследней комплектации. И только самый дорогой Emgrand щеголяет цифровой приборкой, центральным дисплеем на 12,3 дюйма, боковыми подушками и шторками безопасности, 17-дюймовыми колесами и «кожаным» салоном.

Если отбросить чисто рекламную базовую версию седана Vesta за 1,24 миллиона рублей, то машина тянет на 1,51-1,89 миллиона. Универсал стоит 1,64-2,02 миллиона, кросс-седан – 1,73-2,01 миллиона, кросс-универсал – 1,85-2,13 миллиона. С учетом того, что различные программы позволяют получить на тот же Geely Emgrand скидку до 350 тысяч рублей, ценовые параллели с Вестой очевидны. Версии Sportline со 118-сильным мотором, механикой, стильным обвесом, другими колесами и подвеской вообще улетели в космос: 2,18-2,21 миллиона за седан и 2,35-2,38 за универсал. Это уже почти территория Livan S6 Pro, который легко уедет от такого псевдоспорта даже с базовым мотором и роботом.

Так что же выбрать? Lada Vesta, как ни крути, доступнее иномарок. Аргументов в ее пользу достаточно: это и разнообразие кузовов и комплектаций, и отличная обеспеченность запчастями, и классные возможности мультимедиа на дорогих версиях. Ах, да! – конечно же, хорошая управляемость. Против российской машины на данном витке эволюции играют проблемы с прошивками и кое-какими комплектующими.

Geely Emgrand – достойный вариант для рачительного автомобилиста, который не готов переплачивать и предпочитает надежность излишней навороченности. Под такой образ отлично подходит и сдержанный дизайн: в Geely нет никакой азиатчины, этот седан не испортил бы с точки зрения дизайна и модельный ряд Volkswagen и Volvo.

Livan S6 Pro подкупает мощными двигателями разработки той же Geely и внушительными габаритами. Но Livan – марка новая и неизвестная, что будет с поддержкой? Не уйдет ли бренд с рынка, если продажи не выстрелят? Гарантируют ли компоненты от Geely такой же уровень качества под маркой Livan? Вот на эти вопросы ответов пока нет ни у кого.