Автоэксперт объяснил, откуда в бензобаке появляется вода и как ее оттуда удалить

Директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Geely" Андрей Борисов рассказал "Российской газете" о том, что основная причина того, что в бензобаке скапливается вода - это некачественное топливо. Вода может попасть в него как во время перевозки, так и при неправильной очистке резервуаров на АЗС.

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"Поэтому рекомендую по возможности производить заправку автомобиля только на проверенных и сетевых станциях, которые дорожат своей репутацией.

Отмечу, что вода в бензобаке ухудшает качество самого топлива, вследствие чего может возникнуть ряд существенных проблем, таких как затрудненный запуск двигателя и нестабильная работа топливной системы в целом.

Для удаления воды из бензобака и восстановления нормальной работы топливной системы рекомендую обратиться на сервис, так как при работе с топливным баком и его содержимым необходимо соблюдать осторожность.

Специалисты выполнят промывку топливной системы с помощью специального оборудования и очистителей. В отдельных случаях может потребоваться полностью осушить бензобак, если в нем присутствует значительный объем влаги.

В качестве профилактических мер по предотвращению образования конденсата в топливной системе рекомендуется использоваться присадки к топливу, которые помогают отделить воду от бензина и улучшить его сгорание.

Кроме того, на сервисе, как правило, проводят комплекс проверочных работ, которые могут выявить неисправность топливной системы и при необходимости их устраняют", - отметил специалист.

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