Эксперт назвал категорию самых опасных водителей

Такие лица значительно чаще других попадают в ДТП. К проблемам на дороге приводят необузданная агрессия и состояние психики. Поездка на автомобиле в неадекватном состоянии часто заканчивается конфликтами с другими участниками дорожного движения.

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В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин пояснил, как поведение на дороге зависит от состояния психики водителя.

«Если человек склонен к агрессии и находится в возбуждённом состоянии, то его манера вождения будет более резкой, а сам он не всегда сможет правильно оценить дорожную обстановку. В результате поездка на автомобиле становится неаккуратной, опасной, а водитель начинает вступать в конфликты с другими участниками дорожного движения», – конкретизировал эксперт.

Лицам, склонным к агрессии или находящимся в стрессовом состоянии, специалист порекомендовал переключить внимание на что-то другое и подождать, чтобы «остыть». Для этого можно выполнить дыхательные упражнения. По словам Фомина, лучше всего дать себе 15 минут. Пренебрежение этим правилом мешает водителю трезво оценивать ситуацию.

Ранее врач назвал вещества, приём которых опасен за рулём. Они входят в состав таблеток и повышают риск ДТП. Водители часто не осознают, что принимают компоненты с непредсказуемыми побочными эффектами, за которые могут лишиться водительских прав.