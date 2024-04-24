Нелепый лимузин Werwolf, собранный в 2007 году в Санкт-Петербурге, выставили на продажу

Если вы давно следите за отечественным автомобилестроением, то возможно вспомните смелую попытку создать отечественный автомобиль бизнес-класса Werwolf, или «Вервольфъ».

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Его создали на питерском заводе «Оптима» в 2007 году, в те времена, когда называть отечественную продукцию иностранными именами ещё не считалось признаком крайне непатриотичного поведения.

Спустя 17 лет уникальный автомобиль до сих пор жив и недавно был выставлен на продажу в Санкт-Петербурге. За него просили всего 225 тысяч рублей, но такая небольшая сумма объясняется в первую очередь тем, что документов на автомобиль нет и не было.

Удивительно, но уникальный лимузин довольно неплохо сохранился. Его кузов практически весь целый, за исключением каких-то странных пятен на передней кромке капота: это может быть как ржавчиной, так и грязью.

А вот салону не хватает сидений: продавец указал в объявлении, что их украли. В остальном интерьер также сохранился довольно недурно.

«Вервольфъ» был огромным седаном длиной 5260 мм, шириной 2000 мм и высотой всего 1400 мм.

В статье 2018 года про этот автомобиль мы писали, что он был построен на удлиненном шасси от внедорожника Mercedes-Benz ML-класса. Под капотом стоял американский 4.6-литровый V8 Cadillac Northstar мощностью 305 л.с. Но теперь подапотное пространство занял двигатель попроще — ЗМЗ-409 рабочим объёмом 2,7 литра. Точная мощность неизвестна, но его предлагали в вариантах от 112 до 143 лошадиных сил.

Несущий сварной кузов имел навесные композитные кузовные панели. Подвески смонтированы на изолированных подрамниках и крепятся к кузову через резиновые подушки, по 6 подушек на подрамник. Задние двери распахивались в противоположную от направления движения сторону, как у Rolls-Royce.

Просторный салон обит натуральной кожей со вставками из ценных пород дерева. В оснащение входил климат-контроль, дорогая аудиосистема, люк в крыше.

Компания собиралась производитель такие лимузины мелкими партиями, но не получилось. В итоге Werwolf так и остался изготовленным в единственном экземпляре.