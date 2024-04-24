Продажи электрокаров Volvo увеличиваются, но прибыль падает

Volvo Cars, шведский автопроизводитель, в этом году демонстрирует заметный рост продаж, особенно в сегменте электромобилей. Однако, несмотря на повышенный спрос, компания столкнулась с некоторыми финансовыми трудностями. По итогам первого квартала 2024 года операционная прибыль компании составила 4.7 миллиарда шведских крон (примерно $434.78 миллионов), что меньше, чем 5.1 миллиарда крон в прошлом году и ниже прогнозов аналитиков JPMorgan, которые ожидали 5.93 миллиарда крон. Как сообщает speedme.ru, падение продаж было вызвано нестабильными валютными курсами и сокращением объемов контрактного производства.

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Однако, скорректированный операционный доход, исключая совместные предприятия, ассоциированные компании и разовые операции, вырос на 8% и достиг 6.8 миллиарда крон ($629.27 миллионов). Джим Роуэн, генеральный директор Volvo, выразил уверенность в дальнейшем росте спроса на автомобили и прогнозирует увеличение объема продаж на 15% за весь год. Также Роуэн подчеркнул высокий потенциал рентабельности сегмента электромобилей, учитывая, что валовая прибыль от продаж батарейных электромобилей (BEV) в первом квартале составила 16%, что является улучшением по сравнению с предыдущим кварталом.

Таким образом, несмотря на некоторые финансовые трудности, Volvo продолжает успешно развивать свою линейку электромобилей, ожидая роста продаж и поддерживая высокую рентабельность в этом стратегически важном сегменте.