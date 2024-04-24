В России подорожал единственный электрический «Москвич»

Последней моделью «Москвич», получившей версию 2024 года производства, стал электрический кроссовер «Москвич 3е». Со сменой года выпуска он подорожал на 150 тысяч рублей или 3,8% и без учета выгоды по госпрограмме стоит 4 100 000 рублей. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга прайс-листов бренда.

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Ни название, ни состав единственной комплектации электро-"Москвича" со сменой года выпуска не изменились. Она по-прежнему называется «Стандарт» и в числе прочего включает в себя обогрев и электропривод зеркал, панорамную крышу с люком, шторкой и электроприводом, 18-дюймовые литые диски, кожаный мульти-руль, климат- и круиз-контроль, подогрев передних сидений, бесключевой доступ, стояночный тормоз с электроприводом и функцией AutoHold, задние парктроники и камеры кругового обзора.

Кроме того, «Москвич 3е» по умолчанию имеет полностью светодиодную оптику с «противотуманками» и датчиком света, три разъема USB (два из них предназначены для задних пассажиров), 12-вольтовую розетку и мультимедийную систему с 10,25-дюймовым тачскрином, шестью динамиками, а также поддержкой Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.

В движение кроссовер приводит один-единственный электродвигатель, развивающий 193 л.с. и 340 Нм крутящего момента. За автономность отвечает литий-ионная батарея с катодом из сплава лития, никеля, кобальта и алюминия, которая при емкости в 65,5 киловатт-часа дает запас хода до 410 километров (по циклу WLTP).

Между тем, «прошлогодние» кроссоверы, судя по «прайсу», еще продаются. Их «максимальная рекомендованная цена» без учета выгоды по госпрограмме по-прежнему составляет 3 950 000 рублей.