В России подорожал единственный электрический «Москвич». Сколько он стоит теперь
Последней моделью «Москвич», получившей версию 2024 года производства, стал электрический кроссовер «Москвич 3е». Со сменой года выпуска он подорожал на 150 тысяч рублей или 3,8% и без учета выгоды по госпрограмме стоит 4 100 000 рублей. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга прайс-листов бренда.
Ни название, ни состав единственной комплектации электро-"Москвича" со сменой года выпуска не изменились. Она по-прежнему называется «Стандарт» и в числе прочего включает в себя обогрев и электропривод зеркал, панорамную крышу с люком, шторкой и электроприводом, 18-дюймовые литые диски, кожаный мульти-руль, климат- и круиз-контроль, подогрев передних сидений, бесключевой доступ, стояночный тормоз с электроприводом и функцией AutoHold, задние парктроники и камеры кругового обзора.
Кроме того, «Москвич 3е» по умолчанию имеет полностью светодиодную оптику с «противотуманками» и датчиком света, три разъема USB (два из них предназначены для задних пассажиров), 12-вольтовую розетку и мультимедийную систему с 10,25-дюймовым тачскрином, шестью динамиками, а также поддержкой Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.
В движение кроссовер приводит один-единственный электродвигатель, развивающий 193 л.с. и 340 Нм крутящего момента. За автономность отвечает литий-ионная батарея с катодом из сплава лития, никеля, кобальта и алюминия, которая при емкости в 65,5 киловатт-часа дает запас хода до 410 километров (по циклу WLTP).
Между тем, «прошлогодние» кроссоверы, судя по «прайсу», еще продаются. Их «максимальная рекомендованная цена» без учета выгоды по госпрограмме по-прежнему составляет 3 950 000 рублей.