Раскрыто, как развлекаются автопутешественники на дороге М-12

Собственное исследование провели специалисты компании МегаФон на основе обезличенной статистики. Результаты анализа данных использования Интернета на дороге оказались в распоряжении Quto.

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Выяснилось, что пик пользования мобильным интернетом на М-12 «Восток» пришёлся в 2024 году на выходные 13–14 апреля. Эксперты связали событие с открытием дачного сезона. В пути дачники любят смотреть видео и спортивные трансляции, а также пользоваться картографическими сервисами и онлайн-кинотеатрами.

Кино и сериалы водители предпочитают смотреть во Владимирской области. В Нижнем Новгороде и Татарстане предпочтение обычно отдаётся мессенджерам. На подмосковном участке прокачивается больше всего данных. Их объём достигает 443 Тб (эквивалентно просмотру восьми сезонов «Игры Престолов» в формате 4К более 200 раз).

В МегаФоне отметили, что на всём участке от Москвы до Владимирской области доступен мобильный интернет с максимальной скоростью, превышающей 400 Мбит/сек. Этих показателей удалось добиться за счёт технологии агрегации частот (3CA).

Также выяснилось, что весной по магистрали М-12 «Восток» россияне ездили на 20% чаще, чем в новогодние каникулы в январе 2024 года. Наиболее популярным приложением стал YouTube.

Ранее, напомним, в Минцифры заверили, что дешёвый и быстрый интернет вдоль автомобильных и железных дорог появится в России через два года. Строить вышки не потребуется.