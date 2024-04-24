Эксперты объяснили, чем грозит повышение утильсбора
В минувшем месяце глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в России необходимо поднять ставки утилизационного сбора на массовые модели автомобилей. По его мнению, это стимулирует производителей из КНР увеличить инвестиции в локальное производство и защитит местные компании. Однако эксперты уже отметили, что приведёт это лишь к очередному подорожанию легковых машин.
Так, директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов считает, что модельные линейки и ожидания клиентов — абсолютно разные вещи. А очередная индексация утильсбора не подтолкнёт китайские компании к организации и углублению производства. Тем более что завод должен понимать объёмы продаж, а для работы в плюс нужно собирать не менее 100 тысяч машин в год.
Кроме того, эксперты уверены, что если сбор повысить, это приведёт к откату рынка. Дело в том, что он напрямую влияет на цену автомобилей, которая в итоге станет нерыночной. В первую очередь мера поставит под удар бюджетные модели, такие как Livan X3 Pro, Changan Alsvin, JAC JS3.
Впрочем, ряд китайских производителей уже ведёт переговоры об организации производства техники в России. Но массовый выпуск всех машин, которые сегодня представлены в нашей стране официально, вряд ли получится. А заградительные пошлины изменить ситуацию и резко повысить спрос на отечественные машины вряд ли смогут.
«Действительно, 2023 год был пилотным годом, когда китайские заводы присматривались к производственным мощностям в России и, скорее всего, в текущем году можно будет увидеть ряд совместных проектов. В течение 2024 – 2025 годов все площадки будут заняты совместными проектами или контрактной сборкой китайских автомобилей. Государство должно собирать налоги, чтобы формировать свой бюджет. Это является одним из инструментов. По моим данным, было определено достаточно условно, какие автомобили должны попасть в перечень, на который распространяется повышение утилизационного сбора, а какие нет. Но я за то, чтобы порядок попадания в такой перечень был определён системно, а не просто каким-то решением», — считает глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский.