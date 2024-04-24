Эксперты объяснили, чем грозит повышение утильсбора

В минувшем месяце глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в России необходимо поднять ставки утилизационного сбора на массовые модели автомобилей. По его мнению, это стимулирует производителей из КНР увеличить инвестиции в локальное производство и защитит местные компании. Однако эксперты уже отметили, что приведёт это лишь к очередному подорожанию легковых машин.

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Так, директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов считает, что модельные линейки и ожидания клиентов — абсолютно разные вещи. А очередная индексация утильсбора не подтолкнёт китайские компании к организации и углублению производства. Тем более что завод должен понимать объёмы продаж, а для работы в плюс нужно собирать не менее 100 тысяч машин в год.

Кроме того, эксперты уверены, что если сбор повысить, это приведёт к откату рынка. Дело в том, что он напрямую влияет на цену автомобилей, которая в итоге станет нерыночной. В первую очередь мера поставит под удар бюджетные модели, такие как Livan X3 Pro, Changan Alsvin, JAC JS3.

Впрочем, ряд китайских производителей уже ведёт переговоры об организации производства техники в России. Но массовый выпуск всех машин, которые сегодня представлены в нашей стране официально, вряд ли получится. А заградительные пошлины изменить ситуацию и резко повысить спрос на отечественные машины вряд ли смогут.