Найдены самые дорогие и дешевые Skoda Octavia в России

Самые дорогие Skoda Octavia с пробегом продаются на Южном Урале, а самые дешевые — в Подмосковье. Об этом сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе онлайн-сервиса «Автокода», эксперты которого изучили цены на пятилетнюю б/у модель в разных регионах России.

© Skoda

Так, онлайн-агрегатор показал, что большая часть объявлений о продаже подержанных Skoda Octavia сосредоточена в следующих регионах РФ:

Московская область;

Санкт-Петербург и пригороды;

Ростовская область;

Оренбургская область;

Краснодарский край;

Волгоградская область;

Калининградская область;

Челябинская область.

Эти регионы исследователи взяли для изучения цен на «Октавию» на вторичном рынке и выбрали машины с двигателем 1,6 литра, автоматической трансмиссией и одним владельцем по ПТС.

В итоге выяснилось, что средняя цена Skoda Octavia с такими критериями на «вторичке» составляет 1,64 млн рублей. Однако среди регионов есть и те, где она гораздо выше.

Так, дороже всего купить «Октавию» с пробегом выйдет в Челябинской области – там ее цена достигает 1,85 млн рублей, что на 235 тыс. рублей превышает средние ценовые значения по России.

Кроме того, дороже «рынка» ее продают еще в четырех регионах:

Оренбургской области – 1,69 млн рублей;

Краснодарском крае – 1,71 млн рублей;

Волгоградской области – 1,82 млн рублей;

Калининградской области – 1,83 млн рублей.

Обратная ситуация наблюдается в Московской и Ростовской областях — там цены на подержанные пятилетние Skoda Octavia ниже, чем в среднем по стране. В частности, в Подмосковье эти машины стоят в среднем 1,56 млн рублей, а в Ростовской области — 1,61 млн рублей.