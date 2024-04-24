Найдены самые дорогие и дешевые Skoda Octavia в России. Сколько они стоят
Самые дорогие Skoda Octavia с пробегом продаются на Южном Урале, а самые дешевые — в Подмосковье. Об этом сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе онлайн-сервиса «Автокода», эксперты которого изучили цены на пятилетнюю б/у модель в разных регионах России.
Так, онлайн-агрегатор показал, что большая часть объявлений о продаже подержанных Skoda Octavia сосредоточена в следующих регионах РФ:
- Московская область;
- Санкт-Петербург и пригороды;
- Ростовская область;
- Оренбургская область;
- Краснодарский край;
- Волгоградская область;
- Калининградская область;
- Челябинская область.
Эти регионы исследователи взяли для изучения цен на «Октавию» на вторичном рынке и выбрали машины с двигателем 1,6 литра, автоматической трансмиссией и одним владельцем по ПТС.
В итоге выяснилось, что средняя цена Skoda Octavia с такими критериями на «вторичке» составляет 1,64 млн рублей. Однако среди регионов есть и те, где она гораздо выше.
Так, дороже всего купить «Октавию» с пробегом выйдет в Челябинской области – там ее цена достигает 1,85 млн рублей, что на 235 тыс. рублей превышает средние ценовые значения по России.
Кроме того, дороже «рынка» ее продают еще в четырех регионах:
- Оренбургской области – 1,69 млн рублей;
- Краснодарском крае – 1,71 млн рублей;
- Волгоградской области – 1,82 млн рублей;
- Калининградской области – 1,83 млн рублей.
Обратная ситуация наблюдается в Московской и Ростовской областях — там цены на подержанные пятилетние Skoda Octavia ниже, чем в среднем по стране. В частности, в Подмосковье эти машины стоят в среднем 1,56 млн рублей, а в Ростовской области — 1,61 млн рублей.