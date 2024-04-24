Эксперт рассказал, как правильно выбрать "живой" Renault Logan

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Renault Logan за 400 тыс. рублей.

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Так, по его словам, Renault Logan за 400 тыс. рублей будет в возрасте 12-13 лет, с восьмиклапанным мотором 1.6 (84 л.с.) и ручной коробкой передач. Слабых мест у двигателя почти нет. Со временем может проявиться запотевание крышки ремня ГРМ и сальников коленвала. Механическая коробка надежна, а ресурс сцепления, в среднем, составляет 150-160 тыс. километров.

При осмотре Renault Logan нужно тщательно проверить металл под дверными уплотнителями – коррозия в первую очередь появляется там. Подвеска долговечна, а ее ремонт стоит недорого.

До этого Александр Виноградов провел исследование и выяснил, какие автомобили можно купить на вторичном рынке вместо Lada Granta.

Хорошо оснащенная Lada Granta стоит миллион рублей. За эту сумму можно купить подержанный Kia Rio третьего поколения. Модель продавалась в России с атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 л.

За миллион рублей можно купить рестайлинговый седан Volkswagen Polo. Под капотом установлен двигатель 1.6 л. мощностью 110 л.с.