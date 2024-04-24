Названы лидеры по спросу на рынке строительной спецтехники

Специалисты «Авито Спецтехники» проанализировали динамику спроса и предложения на специальную строительную технику в России за I квартал 2024 года и назвали марки-лидеры. Результаты исследования оказались в распоряжении Quto.

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По данным платформы «Авито Спецтехника», по спросу на новую технику лидирует китайская марка XCMG, а в категории подержанной предпочтение обычно отдаётся изделиям КамАЗа. Самым популярным видом строительной техники в I квартале 2024 года стал автобетоносмеситель – как в категории новых, так и в категории подержанных машин (34,9% и 33,2% соответственно).

На дорожные катки пришлось 23,9% от спроса на новую спецтехнику, 10,4% – на автогрейдеры, 7,3% – на автобетононасосы. Замкнули пятёрку буровые установки с долей 4,7%. Также интересом среди новой спецтехники пользовались асфальтобетоноукладчики, гудронаторы, установки ГНБ (горизонтально-направленного бурения), дорожные фрезы и башенные краны.

Среди подержанной строительной спецтехники на втором месте по спросу стали автобетононасосы (24,0%), на третьем – дорожные катки (12,9%), на четвёртом – автогрейдеры (7,1%), на пятом – буровые установки (5,3%). За ними идут бурильно-крановые машины, асфальтобетоноукладчики, гусеничные краны, сваебойные установки и башенные краны.

Среди марок в лидерах по спросу на строительную спецтехнику с пробегом оказались лишь два китайских бренда из десяти – Jiuhe и Shacman (Shaanxi). На первичном рынке «китайцы» напротив лидируют. Топ брендов новой строительной спецтехники возглавляет XCMG с долей спроса 19,5%, затем идут Shacman (Shaanxi) с 11,7%, Zoomlion с 6,1%, Howo и Sany – по 5,7%. В категории техники с пробегом лидирует КамАЗ с долей 20%. За ним идут корейский DXD (13,8%), китайский Jiuhe (3%), белорусский МАЗ и немецко-французская марка Bomag – по 2,9%.

Ранее, напомним, стало известно, что россияне скупают новый китайский коммерческий транспорт. В 2023 году спрос удвоился.