На заводах японской IHI прошли обыски из-за подделки данных о двигателях

Сотрудники министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии провели обыски на двух заводах компании IHI из-за подделки данных о производимых ими двигателях. Об этом сообщает агентство Kyodo.

© Газета.ру

Инспекции были проведены на заводах в префектурах Ниигата и Гумма. Ведомство надеется получить дополнительные сведения по этому делу в результате проверок.

Согласно опубликованным данным компании, в ходе внутреннего расследования выяснилось, что с 2003 года дочернее предприятие IHI подделало информацию о более чем 4,3 тыс. произведенных двигателях, преимущественно для кораблей. Фальсификация касалась в основном показателей, связанных с потреблением топлива. Почти половина из этих двигателей, проданных заказчикам, не соответствовала заявленным характеристикам.

Среди клиентов IHI, которые приобрели эти двигатели, не зная об их реальных характеристиках, оказались береговая охрана Японии и крупный железнодорожный оператор Hokkaido Railway.

В 2019 году компания IHI уже привлекалась к ответственности за нарушения в производственном процессе при изготовлении компонентов для авиационных двигателей.

Ранее сообщалось о намерении компании IHI принять участие в проекте по восстановлению дорог и мостов на Украине.