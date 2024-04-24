Россияне набрали автокредитов на рекордные 500 млн рублей в первом квартале

По итогам первого квартала 2024 года россияне взяли у банков на покупку автомобилей 508,5 миллиарда рублей, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 130,9 процента больше, чем за январь-март 2023 года, и максимум за все время наблюдений. Число договоров тоже побило рекорд: их было заключено 353 тысяч — почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

В Москве за январь-март было выдано автокредитов на 43 миллиарда рублей, в Московской области — на 34,8 миллиарда. Третье место по объему кредитов занимает Санкт-Петербург (26,3 миллиарда), четвертое — Татарстан (23,7 миллиарда), пятое — Краснодарский край (22,9 миллиарда). А заметнее всего сумма кредитов выросла в Ростовской области, Чувашии и Самарской области.

Как отмечают в НБКИ, рост объемов автокредитования в основном объясняется эффектом «низкой базы» первого квартала 2023 года. Тогда на рынке наблюдался серьезный дефицит новых машин.

Еще одна причина популярности кредитов — ожидание роста цен из-за изменения порядка начисления утильсбора с 1 апреля. Также на спрос повлияли различные акции и скидки от дистрибьюторов и дилеров, на складах которых скопились большие запасы нераспроданных автомобилей.

Всего за первый квартал года россияне поставили на учет 356 тысяч легковушек — в два с лишним раза больше, чем за тот же период 2023-го, когда было реализовано 171,3 тысячи машин. Более того, превышен результат января-марта 2021 года, когда было зарегистрировано около 350 тысяч новых автомобилей.